Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Tragická dopravní nehoda na Českobudějovicku
Řidič nepřežil náraz do stromu.
Dnes krátce po 17. hodině došlo na silnici II/157 mezi obcemi Srubec a Ledenice na Českobudějovicku k tragické dopravní nehodě.
Řidič vozidla značky Seat, ročník narození 2004, jedoucí ve směru od Ledenic na Srubec, při průjezdu pravotočivou zatáčkou pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo vozovku, kde následně čelně narazil do stromu. Řidič osobního vozidla při nehodě utrpěl zranění, jimž na místě podlehl.
Vyšetřování dopravní nehody nadále probíhá. Z tohoto důvodu je komunikace mezi obcemi Zborov a Srubec aktuálně uzavřena. Okolnostmi vzniku této tragické události se zabývají českobudějovičtí dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
24. srpna 2025