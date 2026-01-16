Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k protokolu o dopravní nehodě
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám o poskytnutí kopie protokolu, který byl sepsán dopravní policií v souvislosti s níže popsanou nehodou, při které došlo k srážce s divokou zvěří v oblasti mezi Třanovicemi a Horním Žukovem blizko č.p. dne 16,01,2026 ve 20:28hod… . Hlášení na tísňovou linku proběhlo v 20:28 . Policie na místo nepřijela, ale byl sepsán záznam po telefonu a nemám jeho kopii. Žádám, aby byla kopie dokumentu zaslána ektronicky na email (… .
Účastník nehody: …, nar. …, bydliště …
Datum a čas nehody …16.01.2026- 20:28hod SPZ
Místo nehody: Komunikace směr zTřanovice, … na Horní Žukov…, poblíž adresy …
Popis nehody: Při průjezdem komunikace mi v nízké rychlosti, kolem 30 km/hod mi, z levé strany komunikace, z vysoké trávy vběhla před vozidlo malá srnka. Po malé chvíli se zvedla odešla zpět do vysoké trávy. Došlo k poškození nárazníku a mlhovky na straně řidiče.(Takhle se to doopravdy stalo)
Žádám, aby v kopii tohoto protokolu zůstaly všechny mé osobní údaje v plném znění, bez jakékoliv anonymizace. Ostatní osobní údaje uvedené v protokolu, například údaje o jiných účastnících, by měly být anonymizovány. Kopii prosím zašlete elektronicky na meil .“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili dle InfZ a jako odpověď na ni Vám poskytujeme dokument „Potvrzení o oznámení střetu se zvěří“ ze dne 28. 1. 2026 č. j. …, vydaný dopravním inspektorátem Karviná územního odboru Karviná krajského ředitelství.
Zároveň uvádíme, že o potvrzení o oznámení dopravní nehody způsobené střetem se zvěří lze požádat policii bez výslovného odkazu na InfZ. Podrobný postup včetně vzoru žádosti je k dispozici na oficiálním webu Policie ČR, na stránkách https://policie.gov.cz/clanek/srazka-se-zveri-jak-postupovat-pri-srazce-se-zveri.aspx.