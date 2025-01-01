Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k protokolu k nehodě se zvěří
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám o poskytnutí kopie protokolu, který byl sepsán dopravní policií v souvislosti s níže popsanou nehodou, při které došlo k srážce s divokou zvěří v oblasti … dne … . Hlášení na tísňovou linku proběhlo v … . Policie na místo nepřijela, ale byl sepsán záznam po telefonu a nemám jeho kopii. Žádám, aby byla kopie dokumentu zaslána elektronicky na email … nebo do datové schránky … .
Účastník nehody: …, nar. …, bydliště …
Datum a čas nehody …
Místo nehody: Komunikace směr z … na …, poblíž adresy …
Popis nehody: Při průjezdem komunikace mi v nízké rychlosti, kolem 30 km/hod mi, z levé strany komunikace, z vysoké trávy vběhla před vozidlo malá srnka. Po malé chvíli se zvedla odešla zpět do vysoké trávy. Došlo k poškození nárazníku a mlhovky na straně řidiče.
Žádám, aby v kopii tohoto protokolu zůstaly všechny mé osobní údaje v plném znění, bez jakékoliv anonymizace. Ostatní osobní údaje uvedené v protokolu, například údaje o jiných účastnících, by měly být anonymizovány. Kopii prosím zašlete elektronicky do mé datové schránky
…“
Odpověď:
V dokumentu se odkazujete na InfZ, z toho důvodu je dokument vyřizován analyticko-právním oddělením kanceláře ředitele krajského ředitelství. K tomu uvádíme, že o potvrzení o oznámení dopravní nehody způsobené střetem se zvěří lze požádat policii bez výslovného odkazu na InfZ. Podrobný postup včetně vzoru žádosti je k dispozici na oficiálním webu Policie ČR, na stránkách https://policie.gov.cz/clanek/srazka-se-zveri-jak-postupovat-pri-srazce-se-zveri.aspx.
V příloze Vám poskytujeme dokument „Potvrzení o oznámení střetu se zvěří“ ze dne … č. j. …, vydaný dopravním inspektorátem Frýdek-Místek územního odboru Frýdek-Místek krajského ředitelství.