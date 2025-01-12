Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dopravní nehodovost v kraji v roce 2025

V loňském roce jsme řešili o 246 dopravních nehod méně než v roce předchozím. 

V rámci celého kraje jsme v roce 2025 šetřili celkem 3 734 dopravních nehod, při kterých zemřelo 30 osob, 69 osob bylo těžce zraněno a 1187 osob bylo zraněno lehce. K nejtragičtější dopravní nehodě došlo v sobotu 22. listopadu 2025 u obce Dolní Újezd na Svitavsku, při které zemřel řidič a jeho dva spolujedoucí. Nejčastější příčinou všech dopravních nehod v kraji byl nesprávný způsob jízdy. Tato příčina byla v 2368 případech. U viniků dopravních nehod v 179 případech hrál svojí roly alkohol. U celkem 142 viníků pak hodnota nameřeného alkoholu byl více jak jedno promile. 

Vyhodnocení dopravní nehodovosti v celé republice a další ukazatele naleznete v prezentaci Rok 2025 v silničním provozu
 

DOPRAVNÍ NEHODOVOST v Pardubickém kraji (srovnání let 2024 a 2025) 

ÚO Chrudim ÚO Pardubice ÚO Svitavy ÚO                          Ústí nad Orlicí CELKEM Pardubický kraj
ROK 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025
Počet nehod 704 727 1560 1384 805 700 911 923 3980 3734
Usmrceno osob 4 6 4 3 3 11 6 10 17 30
Těžce zraněno osob 20 27 9 12 5 11 40 19 74 69
Lehce zraněno osob 267 289 495 496 265 260 211 142 1238 1187


Základní ukazatele nehodovosti v Pardubickém kraji v roce 2025

Událost Počet Rozdíl proti roku 2024 (+/ -) Rozdíl proti roku 2024 (+/ -) v %
Počet nehod 3734 -246 -6,2
Usmrceno osob 30 13 76,5
Těžce zraněno osob 69 -5 -6,8
Lehce zraněno osob 1187 -51 -4,1


12. ledna 2025
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

