Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Dopravní nehodovost v kraji v roce 2025
V loňském roce jsme řešili o 246 dopravních nehod méně než v roce předchozím.
V rámci celého kraje jsme v roce 2025 šetřili celkem 3 734 dopravních nehod, při kterých zemřelo 30 osob, 69 osob bylo těžce zraněno a 1187 osob bylo zraněno lehce. K nejtragičtější dopravní nehodě došlo v sobotu 22. listopadu 2025 u obce Dolní Újezd na Svitavsku, při které zemřel řidič a jeho dva spolujedoucí. Nejčastější příčinou všech dopravních nehod v kraji byl nesprávný způsob jízdy. Tato příčina byla v 2368 případech. U viniků dopravních nehod v 179 případech hrál svojí roly alkohol. U celkem 142 viníků pak hodnota nameřeného alkoholu byl více jak jedno promile.
Vyhodnocení dopravní nehodovosti v celé republice a další ukazatele naleznete v prezentaci Rok 2025 v silničním provozu.
DOPRAVNÍ NEHODOVOST v Pardubickém kraji (srovnání let 2024 a 2025)
|ÚO Chrudim
|ÚO Pardubice
|ÚO Svitavy
|ÚO Ústí nad Orlicí
|CELKEM Pardubický kraj
|ROK
|2024
|2025
|2024
|2025
|2024
|2025
|2024
|2025
|2024
|2025
|Počet nehod
|704
|727
|1560
|1384
|805
|700
|911
|923
|3980
|3734
|Usmrceno osob
|4
|6
|4
|3
|3
|11
|6
|10
|17
|30
|Těžce zraněno osob
|20
|27
|9
|12
|5
|11
|40
|19
|74
|69
|Lehce zraněno osob
|267
|289
|495
|496
|265
|260
|211
|142
|1238
|1187
Základní ukazatele nehodovosti v Pardubickém kraji v roce 2025
|Událost
|Počet
|Rozdíl proti roku 2024 (+/ -)
|Rozdíl proti roku 2024 (+/ -) v %
|Počet nehod
|3734
|-246
|-6,2
|Usmrceno osob
|30
|13
|76,5
|Těžce zraněno osob
|69
|-5
|-6,8
|Lehce zraněno osob
|1187
|-51
|-4,1
12. ledna 2025
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje