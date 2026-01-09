Policie České republiky  

Vyhodnocení dopravní nehodovosti 2025

Policejní prezident s ředitelem služby dopravní policie vyhodnotili situaci v silničním provozu. 

Statistické údaje naleznete v prezentaci níže. 

kpt. David Schön
9. ledna 2026

Vyhodnocení doprava 1

Vyhodnocení doprava 1 

Detailní náhled

Vyhodnocení doprava 2

Vyhodnocení doprava 2 

Detailní náhled

