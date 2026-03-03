Policie České republiky  

Doprava i veřejný pořádek

Fotbalové utkání 4. března v královéhradecké Malšovické aréně. 

Ve středu 4. března 2026 hostí od 17 h fotbalový celek FC Hradec Králové v rámci MOL Cupu soupeře FC Baník Ostrava. V souvislosti s tímto fotbalovým zápasem budou policisté spolu se strážníky Městské policie Hradec Králové dohlížet na bezpečnost v dopravě a samozřejmě na veřejný pořádek.

Stejně jako doposud bude naším cílem zajistit klidný průběh akce a bezpečnost všech účastníků. V souvislosti s přesunem fanoušků může krátkodobě docházet k dočasným dopravním omezením v okolí stadionu i na příjezdových trasách k němu. Dbejte proto pokynů policistů a strážníků.

mjr. Magdaléna Vlčková
3.3.2026

