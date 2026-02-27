Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policie se setkala s představiteli FC Hradec Králové
Společným cílem je bezpečné prostředí pro fanoušky.
Vedení Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje se setkalo s novými majiteli fotbalového klubu, aby společně projednali organizaci a bezpečnostní opatření spojená s konáním sportovních utkání nejen v nadcházející sezoně. Tématem jednání bylo zejména pokračování vzájemné spolupráce, sdílení informací a příprava na akce s vyšší návštěvností.
Obě strany se shodly, že jejich společným zájmem je bezpečný průběh sportovních utkání, zajištění veřejného pořádku a vytvoření prostředí, které bude i nadále přívětivé pro sportovce, rodiny, děti i seniory. Policie i klub proto chtějí i nadále fungovat v otevřené komunikaci a včas si předávat informace důležité pro plánování jednotlivých nejenom sportovních akcí.
Jednání se dotklo také témat spojených s činností pořadatelské služby, logistikou zápasů s vyšší návštěvností a samozřejmě tématu souvisejícího s nedávno uzavřenou dohodou LFA a FAČR s Policií ČR – více zde.
FC Hradec Králové si velice váží spolupráce, kterou s Policií ČR dlouhodobě udržuje. Východočeský klub chce i nadále pokračovat v kultivaci prostředí v Malšovické aréně a v zajištění naprosté bezpečnosti na stadionu tak, aby se na zápasy Votroků nikdo nebál dorazit. „Jsme rádi, že prostředí Malšovické arény patří mezi nejbezpečnější stadiony v České republice, a to i díky spolupráci se zaměstnanci a představiteli z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Kultivovanost projevu fandění a bezpečnost všech fanoušků a návštěvníků areálu je pro nás jednoznačnou prioritou. Věřím, že si k nám díky bezpečnosti a kvalitním výkonům najde cestu více příznivců i rodin s dětmi,“ řekl předseda představenstva FC Hradec Králové a.s., Radek Šenk.
Setkání bylo vedeno v konstruktivním duchu a obě strany se domluvily na pokračování spolupráce a pravidelných pracovních setkáních před zahájením jednotlivých utkání i během sezony.
„Bezpečnost sportovních utkání je dlouhodobě jednou z našich priorit. Každé kvalitní a včasné předání informací usnadňuje plánování a pomáhá minimalizovat rizika. Velmi v tomto smyslu oceňujeme konstruktivní přístup vedení klubu. Role Policie ČR zůstává v rámci spolupráce stejná – jsme připraveni zajišťovat veřejný pořádek a samozřejmě minimalizovat případné dopravní kolize při sportovních akcích,“ uvedl plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Policie i klub společně deklarovaly zájem vytvářet prostředí vhodné pro všechny fanoušky a podporovat pozitivní obraz sportu i města.
mjr. Magdaléna Vlčková
27.2.2026