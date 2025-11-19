Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dopadení peněžního kurýra
Policie v Litoměřicích dopadla „peněžního kurýra“. Spolupracoval s podvodníky vydávajícími se za policisty a bankéře.
Litoměřičtí kriminalisté zadrželi muže podezřelého ze spolupráce s organizovanou skupinou telefonních podvodníků, kteří se vydávali za falešné policisty a pracovníky bank. Podle vyšetřovatelů muž fungoval jako takzvaný peněžní kurýr - přebíral hotovost od oklamaných obětí a následně ji předával dalším článkům skupiny.
Podvodníci svou oběť kontaktovali telefonicky a pod legendou údajného „útoku na její bankovní účet“ a přiměli ji k výběru a vydání peněz. Tvrdili, že peníze je nutné dočasně předat pracovníkovi ČNB.
Díky včasnému a bezchybnému zásahu kriminalistů se podařilo zabránit úplné ztrátě finančních prostředků. Muž byl kriminalisty zadržen přímo na ulici při předání finanční hotovosti od poškozené.
Vyšetřovatelé nyní usilovně zjišťují, kdo byl iniciátorem podvodného jednání a zda se zadržený podílel i na dalších případech, které se v posledních týdnech staly nejen v Ústeckém kraji, ale i v dalších regionech. Podle předchozích zkušeností policie je pravděpodobné, že skupina měla jasně rozdělené role – od osob volajících poškozeným až po kurýry, kteří přebírali peníze.
Policie znovu varuje veřejnost před podobnými praktikami. Žádný policista ani pracovník banky nikdy nepožaduje vydání hotovosti, převod peněz na jiný účet ani sdělení údajů k účtům. Pokud někdo s takovou výzvou zavolá, jde vždy o podvod. Již v minulosti jsme veřejnost informovali o těchto nekalých praktikách: Podvodníci se vydávají za policisty. - Policie České republiky.
Zadrženému muži nyní hrozí za trestný čin podvodu trest odnětí svobody až na pět let.
Podvodníci využívají důvěřivosti lidí a připravují je o nemalé částky. Cílem policejního orgánu je tuto trestnou činnost zastavit a pachatele zadržet, aby už nemohli další osoby oklamat.
Policie České republiky rovněž apeluje na občany, pokud se jim obdobná věc stane, ať nemají obavy a neprodleně informují o celé situaci pracovníka banky a Policii České republiky.
19. 11. 2025
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje