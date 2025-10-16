Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Podvodníci se vydávají za policisty.
Upozorňujeme na podvodníky vydávající se za policisty, kteří zasílají své údajné služební průkazy…
V posledních dnech jsme zaznamenali enormní nárůst oznámení o podvodném jednání, kdy se podvodníci vydávají za policisty. Oznámení od poškozených přicházejí z různých krajů naší republiky a ve většině případů poškození uvádějí, že je oslovil falešný policista hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.
Podvodníci občany kontaktují prostřednictvím aplikace WhatsApp a posílají fotografie falešných služebních průkazů, výzvu k podání vysvětlení, ale i předvolánky s jejich osobními údaji. (na přiložených fotografiích).
Většina případů začíná tak, že poškozený je telefonicky kontaktován falešným policistou hospodářské kriminality, který mu řekne, že jeho bankovní účet je pravděpodobně v ohrožení. Vyptává se, zda neztratil občanský průkaz, nebo zda ho někde nedávno nepředkládal, třeba na dovolené.
Dále se ptá, zda si zažádal o úvěr a pokud ne, tak že se pravděpodobně stal obětí podvodníka, který si na jeho účet sjednal úvěr.
Od poškozeného žádá ověření totožnosti s tím, že mu zašle předvolání k výslechu.
Přes email nebo WhatsApp mu zašle ofocený policejní průkaz a předvolánku s konkrétní adresou policejního útvaru kam se má dostavit k podání vysvětlení.
Dále v telefonu tvrdí, že již pátrá po údajném pachateli a zasílá na WhatsApp fotku o vyhlášeném pátrání.
Řekne mu, že ho bude kontaktovat pracovník jeho banky a sofistikovaně zjistí, u jaké banky má poškozený svůj účet.
Následně zavolá poškozenému falešný bankéř s nepravdivým tvrzením, že kdosi zneužil jeho identitu a zároveň se jej snaží pod nátlakem zmanipulovat k převodu peněz na tzv. „bezpečnostní účty“ za účelem ochrany jeho financí.
Další varianta je, že bankéřka tvrdí, že je z ČNB a do podvodu jsou zapojeni pracovnicí pobočky banky poškozeného a zmanipuluje ho, aby na pobočce banky nic neříkal, dostupné peníze na účtu ihned vybral a předal v hotovosti na ulici kurýrovi bezpečnostního oddělení ČNB, který se prokáže pouze slovním heslem.
Chtěli bychom občany upozornit na obezřetnost, pokud je někdo kontaktuje, že jejich peníze jsou v ohrožení.
Pro ověření tohoto tvrzení nejprve vždy kontaktujte svou banku, osobního bankéře. Při podezření na podvodné jednání, oznamte veškeré skutečnosti na linku 158.
Dále upozorňujeme, že policisté a kriminalisté nikdy nikomu neposílají fotografie svých služebních průkazů. Takto opravdu nikdo z nich nepracuje. Pokud vám tedy někdo posílá svůj služební průkaz, aby vás přesvědčil, že je skutečně policista, tak je velmi velká pravděpodobnost, že se jedná o podvodníka!
Buďte proto v takových situacích opravdu obezřetní!
Pro připomenutí zde uvádíme některé případy podvodného jednání:
Poškozená přišla téměř o milion korun.
Hovor ukončil a obrátil se na policii.
DOPORUČUJEME!
- Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku!
- Nejednejte pod nátlakem a ukvapeně!
- Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k vaší osobě žádné citlivé údaje, bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.
- Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.
- Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.
- Pokud Vás shora naznačeným způsobem již někdo oslovil, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.
16. října 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje