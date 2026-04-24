Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dohled z nebes
Drony pomáhají při událostech v Královéhradeckém kraji.
Policisté v Královéhradeckém kraji stále častěji využívají drony při bezpečnostních i pátracích akcích. Reagují díky nim rychleji a efektivněji na mimořádné události. Bezpilotní prostředky se staly neocenitelným pomocníkem nejen při pátrání po pohřešovaných osobách, ale také při dokumentování dopravních nehod, dopravně bezpečnostních akcí, monitorování mimořádných událostí nebo veřejných akcí či při zajišťování bezpečnosti v rámci velkých sportovních a kulturních událostí.
V Královéhradeckém kraji využíváme i možností policejní Letecké služby.
Kromě vlastních bezpilotních prostředků, které královéhradecké krajské policejní ředitelství poměrně často pro vlastní potřebu využívá, saháme mnohdy i po možnostech policejní Letecké služby. Drony umožňují rychlý a efektivní „online“ přehled o situaci i ve složitých terénních podmínkách.
V uplynulé době drony obecně pomohly při několika policejních akcí. Jednalo se o pátrací akce, bezpečnostní opatření i dopravně bezpečnostní akce. V minulosti byly bezpilotní letouny využity i ke kontrole dodržování pobytového režimu a zákonnosti zaměstnávání cizinců.
24. dubna 2026
por. Mgr. Martin Stránský