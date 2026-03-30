Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policisté sčítají výsledky dopravně bezpečnostní akce
Shrnutí pátečního opatření z Náchodska.
V pátek 27. března 2026 proběhla na pozemních komunikacích okresu Náchod plánovaná dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování pravidel silničního provozu. Policisté kontrolovali široké spektrum přestupků, od překračování nejvyšší dovolené rychlosti po technický stav vozidel a plnění pracovně‑provozních povinností u řidičů nákladních automobilů. Výsledky akce ukázaly, že i přes častá varování mnozí řidiči nadále riskují nejen své zdraví, ale i zdraví ostatních účastníků provozu.
Během opatření bylo zkontrolováno více než 200 řidičů a vozidel. U 107 z nich, tedy přibližně u každého druhého, došlo ke zjištění protiprávního jednání. Na místě bylo uloženo 97 pokut v souhrnné výši přesahující 120 000 korun.
Nejčastěji policisté řešili překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Za tento přestupek zaplatilo pokutu 61 řidičů, dohromady ve výši 102 000 korun. V jednom případě bylo překročení rychlosti natolik závažné, že policisté zadrželi řidičský průkaz a věc postoupili k dalšímu řízení příslušnému správnímu orgánu.
Kontroly byly zaměřeny také na zjišťování ovlivnění řidičů alkoholem či jinými návykovými látkami. Testy u pěti řidičů prokázaly přítomnost omamných a psychotropních látek. U tří z nich bylo následně provedeno lékařské vyšetření spojené s odběrem krve, zatímco dva řidiči toto vyšetření odmítli. Jeden řidič měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol a jeho jednání bude rovněž postoupeno k řešení příslušnému správnímu orgánu.
Policisté dále zjistili 11 vozidel v nevyhovujícím technickém stavu, nejčastěji kvůli propadlé technické prohlídce.
Zvláštní pozornost byla věnována nákladní dopravě, zejména v problematickém úseku u Vysokova. Policisté zde zjistili celkem 21 řidičů nákladních vozidel, kteří porušili zákaz jízdy v levém jízdním pruhu, za což jim byly uloženy pokuty v celkové výši 17 400 korun. U jednoho dopravce byla navíc uložena kauce ve výši 10 000 korun z důvodu nedodržení povinné přestávky jeho řidičem, který za tento přestupek obdržel také pokutu. Hlídky se zaměřily rovněž na úsek Kramolna – Vysokov, kde tři řidiči nerespektovali platný zákaz vjezdu.
Cílem opatření nebyla pouze represe, ale především zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Výsledky páteční akce potvrdily nutnost pokračovat v intenzivním dohledu, zejména v oblasti dodržování rychlosti a zákazu řízení pod vlivem návykových látek. Policisté v podobných kontrolách hodlají pokračovat i v následujících týdnech, přičemž budou využívat moderní techniku a další prostředky ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
por. Karolína Macháčková
30.3.2026