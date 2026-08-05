Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
„Dcera“ v nesnázích
Rodičovská důvěra stála ženu 170 tisíc korun.
Litoměřičtí policisté se v uplynulých dnech zabývali případem podvodu, při kterém neznámý pachatel připravil ženu o 170 tisíc korun.
Podvodník se prostřednictvím SMS zpráv a aplikace WhatsApp vydával za její dceru. Tvrdil, že se nemůže dostat ke svému bankovnímu účtu a nutně potřebuje zaplatit několik neodkladných faktur. Poškozenou proto požádal, aby peníze odeslala za ni, s tím, že si večer zavolají a vše jí vysvětlí.
Žena uvěřila, že komunikuje se svou dcerou, a na uvedený účet postupně odeslala tři platby v celkové výši 170 tisíc korun.
Pochybnosti přišly až po odeslání poslední platby. Když kontaktovala svou skutečnou dceru, zjistila, že ta o žádné peníze nežádala a o údajných fakturách vůbec neví. Teprve tehdy si uvědomila, že se stala obětí podvodníka.
Téměř totožný případ ze stejného období řeší také policisté ve Štětí. Tam rovněž poškozená žena uvěřila stejné legendě a své domnělé dceři obratem zaslala 44 tisíc korun.
Policisté nyní ve věci provádějí další šetření. Pokud se podaří pachatele vypátrat a usvědčit, hrozí mu za trestný čin podvodu trest odnětí svobody až na dva roky.
Jak se nestát obětí podvodníků
Podvodníci spoléhají na emoce, důvěru a rychlé rozhodování. Pokud vás údajný příbuzný požádá prostřednictvím SMS nebo jiné mobilní aplikace o zaslání peněz, nikdy nejednejte pod tlakem.
- Vždy si jeho totožnost ověřte telefonátem na číslo, které běžně používá.
- Neposílejte peníze jen na základě zprávy.
- Zpozorněte, pokud vás někdo nutí jednat okamžitě nebo poslat peníze na cizí účet.
Pokud zjistíte, že jste se stali obětí podvodu, neprodleně kontaktujte svou banku a pokuste se platbu zablokovat. Následně vše co nejdříve oznamte Policii České republiky. Čím rychleji začnou policisté případ řešit, tím větší je šance, že se podaří odeslané finanční prostředky zajistit nebo dohledat.
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5. srpna 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŔP ústeckého kraje