Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Rozbitý telefon dcery? Ve skutečnosti šlo o podvod
Žena na základě podvodné SMS zprávy poslala neznámému pachateli desítky tisíc korun.
Policisté z obvodního oddělení Štětí se v uplynulých dnech zabývali případem podvodu, při kterém neznámý pachatel připravil ženu o více než 44 tisíc korun.
Vše začalo v polovině července letošního roku SMS zprávou, která přišla poškozené z neznámého telefonního čísla. Odesílatel se vydával za její dceru a tvrdil, že má rozbitý mobilní telefon, a proto komunikuje z jiného čísla. Současně požádal o pomoc se zaplacením dvou údajně neodkladných faktur s tím, že je sám nemůže uhradit.
Poškozená uvěřila, že komunikuje se svou dcerou, a podle pokynů odeslala ze svého bankovního účtu částku 44 tisíc korun na bankovní účet, který jí neznámý pachatel uvedl.
Krátce po provedení platby však začala mít pochybnosti. Rozhodla se proto kontaktovat svou skutečnou dceru, která jí sdělila, že žádné peníze nepožadovala a o žádných fakturách neví. V tu chvíli bylo zřejmé, že se žena stala obětí podvodného jednání.
Poškozená se následně obrátila na svou banku ve snaze platbu zastavit. Banka jí však sdělila, že finanční prostředky již byly z účtu odeslány a doporučila jí obrátit se na Policii České republiky.
Neznámý pachatel dokonce poškozené během komunikace s její bankou zaslal ze stejného telefonního čísla další zprávu, v níž požadoval zaslání dalších 41 tisíc korun na jiný bankovní účet. Tentokrát už žena na zprávu nereagovala a vše oznámila policistům.
Podvodným jednáním vznikla poškozené škoda ve výši 44 200 korun.
Policisté nyní ve věci provádějí další šetření. Pokud se podaří pachatele vypátrat a usvědčit, hrozí mu za trestný čin podvodu trest odnětí svobody až na dva roky.
Policisté opakovaně upozorňují veřejnost na stále častější podvody, při kterých se pachatelé vydávají za rodinné příslušníky nebo blízké osoby. Typickým scénářem bývá právě legenda o rozbitém telefonu a naléhavá žádost o zaslání peněz.
Pokud vám přijde podobná zpráva, nikdy neposílejte peníze pouze na základě SMS nebo komunikace v aplikaci. Vždy si nejprve ověřte, zda skutečně komunikujete s osobou, za kterou se odesílatel vydává. Nejjednodušší cestou je zavolat na známé telefonní číslo dané osoby nebo ji kontaktovat jiným ověřeným způsobem.
24. 07. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje