Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Další ukradený snowboard
Zloděj tentokrát kradl v Suchdole nad Lužnicí.
V nedávné době jsme veřejnost informovali o krádeži několika snowboardů v Nové Bystřici. Neuplynulo ani 14 dnů a policisté zaznamenali další případ, tentokrát na v Suchdole nad Lužnicí. Neznámý pachatel se někdy v době od 2. do 3. května za použití násilí dostal na sídlišti do jednoho sklepa. Ve sklepě měla majitelka uložený snowboard s obalem, který si zloděj odnesl. Způsobil jí tak škodu ve výši 6 000 korun. Případem se policisté z obvodního oddělení Suchdol nad Lužnicí intenzivně zabývají. Pachateli za trestný čin krádeže hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. května 2026