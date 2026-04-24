Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež ve sklepě

Zloděj ukradl snowboardy, i když je zimní sezóna u konce. 

Policisté z Nové Bystřice řeší případ krádeže, která by byla aktuální spíše v zimním období, nicméně zloděje počasí nejspíš nezajímá, protože se dopustil odcizení snowoboardů. Pro svůj skutek si vybral někdy v době od 17. do 22. dubna jeden bytový dům v Nové Bystřici. Zamířil do sklepních prostor a z jednoho uzamčeného sklepa ukradl dva nepromokavé obaly na snowboard. V jednom obalu byl snowboard s dalším vybavení - klíče, vázání, přilba, brýle, bunda, kalhoty a boty. V druhém obalu byly dva snowboardy. Celková škoda, kterou pachatel majiteli způsobil, dosáhla výše bezmála 91 000 korun. Policisté nyní po pachateli trestného činu krádeže pátrají. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
24. dubna 2026

