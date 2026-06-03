Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Českobudějovičtí kriminalisté už vědí, kdo usmrtil a ukradl prasata
Trojice pachatelů má na svědomí rozsáhlou majetkovou trestnou činnost, všichni skončili ve vazbě.
Českobudějovičtí kriminalisté o sobě dali opět vědět úspěšně vyřešenou sérií rozsáhlé majetkové trestné činnosti, kterou ve velmi krátké době objasnili. Trojice pachatelů, kterou v těchto dnech obvinili, páchala skutky především na Hlubocku a Vltavotýnsku. Jednalo se o dva muže (oba nar. 1992) z Českobudějovicka a jednoho muže (nar. 1994) z Pardubicka.
O "největším" případu této povedené trojice jsme veřejnost informovali v dubnu tohoto roku. Jednalo se o krádež v zemědělském areálu v obci Hněvkovice na levém břehu řeky Vltavy. Tehdy ještě neznámí pachatelé odcizili kromě hydraulického nakladače v hodnotě 500 000 korun a dalších věcí také tři prasata, která na místě usmrtili a následně odvezli na kolečku. Škoda v tomto případě dosáhla výše bezmála 600 000 korun. I další skutky, které kriminalisté objasnili, měli mít na svědomí právě tito muži, a to buď sami nebo jako spolupachatelé.
Jeden z mužů měl už v polovině listopadu loňského roku ukrást v jedné prodejně v Týně nad Vltavou pivní plastové přepravky s prázdnými lahvemi. U dalších dvou obviněných bylo zjištěno páchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, když oba měli řídit osobní vozidlo ačkoliv jim byl uložen soudem trest spočívající právě v zákazu řízení motorových vozidel. Oba se měli pohybovat především v Týně nad Vltavou. Mezi další objasněné skutky patří dubnová krádež v areálu jedné společnosti v Týně nad Vltavou, odkud měl jeden z obviněných odcizit několik přepravek různých barev v hodnotě přesahující částku 283 000 korun. Vyřešen je rovněž případ z Olešníku, kde dva z těchto obviněných vnikli do areálu jedné společnosti a měli odtud odcizit z odstaveného vysokozdvižného vozíku dvoje kovové nakládací vidle v hodnotě 7 000 korun. Jeden z pachatelů měl pak v polovině května prodat za 15 000 korun motocykl značky Jawa ačkoliv věděl, že tento stroj pochází z majetkové trestné činnosti spáchané jinou osobou.
Kriminalisté svoji perfektně odvedenou prací objasnili celkem 11 skutků, při kterých vznikla škoda přesahující částku 1 010 000 korun. V těchto dnech sdělili mužům obvinění ze spáchání trestného činu krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, poškození cizí věci a legalizace výnosů z trestné činnosti. Všichni tři obvinění jsou stíháni vazebně.
Kriminalisté na případu i nadále intenzivně pracovali, aby zajistili co nejvíce odcizených věcí a nakonec i v tomto směru byli úspěšní. V samém závěru vyšetřování se jim podařilo v jednom sběrném dvoře na Českobudějovicku vypátrat odcizený hydraulický nakladač v hodnotě půl milionu korun, který obvinění ukradli právě v zemědělském areálu v Hněvkovicích a následně ho tak mohli vrátit jeho majiteli.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
3. června 2026