Zloděj v zemědělském areálu usmrtil a ukradl prasata
Policisté z Týna nad Vltavou hledají svědky, kteří mohli vidět cokoliv podezřelého.
Policisté z obvodního oddělení Týn nad Vltavou žádají o spolupráci při objasnění případu krádeže v změdědělském areálu v obci Hněvkovice na levém břehu řeky Vltavy. Případ se stal v někdy době od neděle 12. dubna 10:00 hodin do pondělí 13. dubna 07:00 hodin. Z dosavadního prověřování vyplývá, že neznámý pachatel vnikl do volně přístupného areálu společnosti a z prostoru skladu odcizil zahradní traktůrek v hodnotě 100 000 korun, který byl nakonec nalezen cca 400 metrů od místa krádeže na okraji pozemku areálu. Tato krádež sice nedopadla, přesto pachatel z areálu odcizil další věci: hydraulický nakladač a rozbrušovačku. Kromě toho policisté zjistili, že pachatel v chlévě usmrtil a následně odcizil tři prasata, která odvezl na kolečkách nalezených v areálu. Následně s celým lupem opustil místo činu a odjel neznámo kam. Celková škoda, kterou majiteli společnosti způsobil, přesáhla částku 800 000 korun. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
Policisté žádají případné svědky, kteří si v inkriminované době v okolí místa činu mohli vidět cokoliv podezřelého nebo tudy projížděli a měli zapnuté kamery ve svých vozidlech, aby volali na telefonní číslo 974 226 770 nebo přímo na linku 158. Fotografie zemědělského areálu přikládáme. Za spolupráci děkujeme.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
17. dubna 2026