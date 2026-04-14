Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Celodenní měření rychlosti v rámci akce SPEED MARATHON
Během 24 hodin 15. dubna se dopravní policisté zaměří na kontrolu rychlosti v rámci celorepublikové akce SPEED MARATHON, která proběhne také v rizikových úsecích jižně od Prahy. Policie ČR bude po celý den měřit rychlost na předem vytipovaných místech, jejichž výběr vychází z dopravně bezpečnostních analýz i z podnětů veřejnosti.
Cílem akce je především snížit dopravní nehodovost, zvýšit bezpečnost a plynulost provozu a upozornit na rizika spojená s překračováním rychlosti. Právě nedodržení rychlostních limitů patří dlouhodobě mezi hlavní příčiny vážných dopravních nehod, které každoročně stojí životy desítek lidí.
Policie proto o akci informovala předem a občané měli možnost prostřednictvím portálu Bezpečné cesty navrhnout konkrétní místa, kde by měření rychlosti mělo proběhnout. Do výběru lokalit se tak zapojila nejen policie, ale i široká veřejnost.
SPEED MARATHON je součástí celoevropské kampaně ROADPOL, která se zaměřuje na prevenci a zvýšení bezpečnosti na silnicích. Další informace o akci jsou dostupné na webu Policie České republiky.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
14. dubna 2026