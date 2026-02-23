Speed Marathon 2026
Seznam míst, kde budou policisté v rámci akce Speed Marathon měřit rychlost.
Aktualizace: V příloze naleznete místa, kde bude ve středu 15. dubna 2026 probíhat měření rychlostních limitů.
kpt. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí PP ČR
13. dubna 2026
Akce s názvem SPEED MARATHON je zaměřena na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů. Policie České republiky bude na základě dopravně bezpečnostních analýz a vlastních vytipovaných rizikových lokalit po celý den provádět měření rychlosti. Výběr úseků neprobíhá pouze na základě rozhodnutí policistů, ale podílejí se na něm i občané, kteří mohou navrhnout místa, kde by dopravně bezpečnostní akce měla proběhnout.
Rádi bychom znali i váš názor. Znáte riziková místa? Víte o úseku, kde řidiči často porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou 15. dubna policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Cílem těchto preventivních akcí je především snížit nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích.
Své tipy můžete odeslat prostřednictvím internetové stránky
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmarathon
Hlasování probíhá od 23. února do 23. března 2026 a měření rychlosti proběhne 15. dubna 2026.
kpt. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí PP ČR
23. února 2026