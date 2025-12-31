Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Policie a oslavy příchodu nového roku
Policisté cílili na dohled nad veřejným pořádkem a na bezpečnost v dopravě.
AKTUALIZACE:
Od 18. hodiny 31. 12. 2025 do 6. hodiny ranní 1. 1. 2025 operační důstojníci založili kolem 120 událostí, což je o zhruba 70 oznámení méně než v loňském Silvestru. Jednalo se převážně o fyzická či slovní napadení, problémy v občanském soužití, rvačky, výtržnosti, rušení nočního klidu, požáry a komplikace v silniční dopravě. Společným jmenovatelem přitom u drtivé většiny těchto událostí byl alkohol.
Včera krátce po 18. hodině jsme na lince 158 začali z různých koutů našeho kraje přijímat oznámení o neoprávněném užívání pyrotechniky. Hlídky byly hned vyslány na místo události, ale v žádném z nahlášených případů nebylo protiprávní jednání zjištěno. Zpravidla se na místě již nikdo nenacházel.
Krátce po 19. hodině jsme přijali oznámení o ztraceném 6letém dítěti ve Špindlerově Mlýně. Naštěstí pátrání po dítěti mělo šťastný konec, během půl hodiny bylo v pořádku nalezeno.
V 19:19 hodin nám bylo oznámeno, že po dálnici D11 ve směru na Prahu (za Benzinkou u obce Osice) jde po pravé straně dálnice chodec. Hlídka dálničního oddělení Pravy byla vyslána na místo, kde zjistila, že kolem dálnice se prochází 33letá žena. Policisté ženě důrazně vysvětlili nebezpečnost chůze po dálnici. Její protiprávní jednání bylo v tomto případě vyřešeno domluvou.
Krátce před půlnocí nám byla oznámena dopravní nehoda na dálnici č. 11 na 66. kilometru ve směru na Hradec Králové. Z dosud nezjištěných příčin vozidlo SUV vyletělo z vozovky. Nehoda si naštěstí nevyžádala zranění. Příčiny a okolnosti této dopravní nehody prověřují dálniční policisté z Prav.
Před 3. hodinnou ranní došlo k havárii osobního vozidla, které narazilo do stromu u obce Brzlice v okrese Náchod. Komunikace musela být po nezbytně dlouhou dobu uzavřena, vozidlo bylo odtaženo havarijní službou a řidička převezena do FN HK.
Opakovaně jsme vyjížděli v součinnosti s hasiči k požárům, převážně se jednalo o koše a kontejnery, ale i o stromy. V jednom případě došlo k zahoření bytu od zapálené svíčky. Vždy včasným zásahem se podařilo minimalizovat škody.
Během noci docházelo k dalším průběžným oznámením na použití pyrotechniky, protiprávní jednání nebylo zjištěno.
Některá oznámení se po příjezdu hlídky na místo ani nepotvrdila. K vážnějšímu narušení veřejného pořádku nedošlo.
Silvestrovské oslavy letos přinesly menší počet vážných zranění, požárů a škod na majetku způsobených zábavní pyrotechnikou.
por. Bc. Martina Jandová
01.01.2026
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silvestrovské oslavy a přelom roku patří mezi období, kdy policisté v Královéhradeckém kraji výrazně posilují výkon služby. Hlavním cílem je zajistit klidný průběh oslav, předcházet narušení veřejného pořádku a zároveň dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Vzhledem k tomu, že se lidé přesouvají nejen do městských center, ale také do horských středisek, kde tráví volné dny, budou hlídky rozmístěny na strategických místech. Policisté se zaměří na kontrolu řidičů, prevenci dopravních nehod a na dodržování pravidel silničního provozu, zejména v oblastech s vyšší koncentrací obyvatel.
Posílený dohled bude patrný nejen v Hradci Králové, ale i v dalších větších městech regionu. Policie apeluje na občany, aby se chovali zodpovědně, vyvarovali se konzumace alkoholu před jízdou a respektovali pokyny hlídek. Cílem je, aby oslavy proběhly bezpečně a bez zbytečných incidentů.
Více informací a doporučení k oslavám nového roku naleznete ZDE.
por. Bc. Martina Jandová
31.12.2025