Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Loupež na poště v Kratonohách se podařilo objasnit
Kriminalisté ze Semil a Hradce Králové dopadli muže, který se dopustil loupežných přepadení poboček České pošty v Košťálově a Kratonohách.
AKTUALIZACE:
V rámci profesionální spolupráce kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Semilech a obecné kriminality v Hradci Králově dopadli 38letého muže, který se dopustil dvou loupežných přepadení na pobočkách České pošty – 23. června v Košťálově na Semilsku a 9. července v Kratonohách na Královéhradecku. Po pracovnicích uvedených poboček v obou případech pod pohrůžkou použití střelné zbraně požadoval vydání peněz. Muže v Královéhradeckém kraji zadrželi tento týden v pondělí policisté ze zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Následně kriminalisté zahájili jeho trestní stíhání jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež. Obviněný se k oběma loupežným přepadením doznal.
V době zadržení obviněného byl na jeho osobu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, a to za páchání majetkové trestné činnosti. Vzhledem k této skutečnosti obviněný po provedených úkonech do věznice do výkonu trestu nastoupil a nebylo tedy nutné podávat státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby. Obviněnému tak nyní hrozí za spáchání uvedeného zvlášť závažného zločinu trest odnětí svobody na deset let.
Na závěr musíme vyzdvihnout doslova mravenčí operativní činnosti kriminalistů z Hradce Králové a Semil, kteří na obou případech intenzivně spolupracovali. Jejich práce na těchto loupežných přepadeních však tímto nekončí. Kriminalisté budou i nadále společně provádět další úkony trestního řízení, a proto nebudeme k těmto případům zatím poskytovat detailnější informace.
31.7.2026
por. Bc. Martina Jandová tisková
tisková mluvčí KŘP Královéhradeckého kraje
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje
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Od včerejšího dne prověřujeme oznámení, jež nám bylo učiněno na linku 158, podle něhož měl v odpoledních hodinách v Kratonohách muž po pracovnici pošty požadovat hotovost. Podle oznamovatelky však měl po neúspěšném získání peněz odejít z pošty neznámo kam.
Mužova tvář byla dle oznamovatelky kromě očí zahalena a mluvil plynně česky. Ze zatím zjištěných informací měl být pachatel střední postavy v tmavém oděvu.
V souvislosti s pátráním po pachateli zjišťujeme i to, jak se událost odehrála. Událost se obešla bez zranění. Policisté společně s kriminalisty provedli na místě události všechny potřebné úkony s cílem zjistit mužovu identitu a jeho následný pohyb. Současně zahájili ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu loupeže, za což zatím neznámému pachateli, po němž intenzivně i nadále pátráme, hrozí v případě uznání viny trest odnětí svobody až na deset let.
10. července 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová