Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Zvýšená opatření během fotbalového derby
Policie a městští strážníci dohlédnou na klidný průběh.
V neděli 10. května 2025 se od 15:00 uskuteční na královéhradeckém stadionu Malšovická aréna fotbalové utkání mezi týmy FC Hradec Králové a FK Pardubice. V souvislosti s očekávaným vysokým počtem návštěvníků budou zavedena zvýšená bezpečnostní opatření. Do akce se zapojí Policie ČR i Městská policie Hradec Králové, které posílí výkon služby v okolí sportoviště i na klíčových dopravních tazích. Fanoušci jsou vyzýváni, aby dorazili s dostatečným časovým předstihem, sledovali aktuální dopravní situaci a respektovali pokyny policistů a pořadatelů.
Stejně jako při předchozích utkáních bude cílem bezpečnostních složek zajistit klidný průběh akce a bezpečnost všech účastníků. Policisté společně se strážníky Městské policie budou připraveni okamžitě reagovat na případná protiprávní jednání či dopravní komplikace. Do opatření bude zařazen odpovídající počet policistů pořádkové, cizinecké i dopravní služby, dále antikonfliktní tým a kriminalisté.
V souvislosti s přesunem fanoušků může docházet k dočasným dopravním omezením v okolí stadionu i na příjezdových trasách. Policie apeluje na návštěvníky, aby využívali hromadnou dopravu, sledovali dopravní zpravodajství a dbali zvýšené opatrnosti.
Policie připomíná platnost obecně závazné vyhlášky Statutárního města Hradec Králové č. 4/2023, která reguluje používání zábavní pyrotechniky na území města. Její porušení může být postihováno podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Novela tohoto zákona navíc umožňuje důslednější postihy za používání pyrotechniky na sportovních akcích, stejně jako za projevy diváckého násilí.
por. Karolína Macháčková
8.8.2025