Zveřejňování osobních údajů při pátrání po osobách
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb
Žadatel uvedl:
„Na veřejně dostupném seznamu hledaných osob Policie České republiky je u osoby (jméno, příjmení, datum narození) uveden údaj „Nebezpečný: ANO“.
Tímto žádáme:
1. Na základě jakých konkrétních skutečností, informací a podkladů Policie České republiky dospěla k závěru, že u výše uvedené hledané osoby bude v evidenci veden údaj „Nebezpečný: ANO“.
Prosíme zejména o stručné, ale konkrétní vysvětlení, z jakých relevantních a věrohodných skutečností tento závěr vychází (např. zda jde o závěr založený na konkrétním rozhodnutí orgánu veřejné moci, na závěrech znaleckého posudku, na charakteru stíhané/odsouzené trestné činnosti či jiných konkrétních podkladech).
2. Zda existuje interní metodika, předpis či jiný závazný dokument Policie České republiky, který upravuje, za jakých podmínek se u hledaných osob uvádí údaj „Nebezpečný: ANO/NE“ v příslušných evidencích a na veřejně dostupném seznamu hledaných osob.
Pokud takový dokument existuje, žádáme o jeho poskytnutí (např. v anonymizované podobě, je-li to potřebné).“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace, respektive doprovodné informace:
Ad 1. Podle ustanovení § 81 písm. a) bod 2. zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Policie České republiky může v souvislosti s pátráním po osobách zveřejňovat osobní údaje v rozsahu nezbytném k plnění jejích úkolů. Právní předpis tedy umožňuje Policii České republiky zveřejňovat ve vztahu k osobám hledaným či pohřešovaným pouze takové jejich osobní údaje, které jsou nezbytné k dosažení účelu pátrání. Informace o skutečnostech, na základě kterých byly hledané nebo pohřešované osoby v informačním systému provozovaném Policií České republiky a zároveň v databázi „Pátrání po osobách“ veřejně dostupné na webu tohoto bezpečnostního sboru označeny za nebezpečné, mají nepochybně charakter osobních údajů dotčených osob a nelze je zpravidla považovat za osobní údaje nezbytné k dosažení účelu pátrání. Jde například o informace týkající se fyzického a duševního zdraví hledaných či pohřešovaných osob, jejich předchozí trestné činnosti nebo jiného protiprávního jednání.
Informace, které žadatel poptává v tomto bodu své žádosti, se vztahují ke konkrétní osobě určené jménem, příjmením, datem narození, zveřejněnou podobenkou a dalšími zveřejněnými údaji, jsou tedy informacemi o identifikované fyzické osobě, tj. osobními údaji. Policie České republiky jimi v souvislosti s plněním svých úkolů disponuje, ale není oprávněna je zveřejnit, neboť jejich zveřejnění není k dosažení účelu pátrání po konkrétní hledané osobě nezbytné. Z uvedeného důvodu povinný subjekt nemůže žadateli poptávané informace poskytnout. Pokud by tak učinil, jednal by v rozporu se zásadami zpracování osobních údajů stanovenými v čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v rozporu s principem zákonnosti zpracování osobních údajů upraveným v čl. 6 téhož právního předpisu.
Účelem zveřejnění informace o potenciální nebezpečnosti hledané nebo pohřešované osoby v rámci zveřejnění pátrání po takové osobě je upozornit veřejnost, aby při kontaktu s touto osobou lidé zachovali nezbytnou opatrnost, neriskovali újmu na zdraví nebo dokonce život a nepokoušeli se například tuto osobu sami zadržet.
Ad 2. Označení hledané či pohřešované osoby za nebezpečnou jak v informačním systému provozovaném Policií České republiky, tak při zveřejnění pátrání po takové osobě, není upraveno žádným interním aktem řízení, závazným metodickým pokynem nebo jiným dokumentem Policie České republiky. Rozhoduje o něm věcně a místně příslušný policejní orgán vyhlašující pátrání a to na základě posouzení výsledků šetření, které ve vztahu k hledané či pohřešované osobě provedl, například na základě lékařských zpráv apod.
PhDr. Jiří Vokuš, 2. 1. 2026