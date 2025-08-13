Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dotaz na provozování střelnice
Pisatel požádal o poskytnutí následujících informací:
1) Zda bylo zahájeno řízení o vydání povolení k provozování střelnice dle § 52 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu na území Samostatné bažantnice Amálie (CZ2121909003), konkrétně na pozemcích parc. č. 534/3, lesní pozemek; č. 534/5, vodní plocha; č. 535, vodní plocha; č. 537, lesní pozemek; č. 539/2, lesní pozemek; č. 638/3, ostatní plocha; č. 639/1, ostatní plocha; č.639/6, ostatní plocha; č. 516/1, zahrada; č. 526/1, lesní pozemek; č. 526/2, lesní pozemek; č. 526/3, lesní pozemek; č. 528/4, ostatní plocha; č. 530/1, orná půda; č. 526/4, lesní pozemek; č. 540/1, vodní plocha; st. č. 288, zastavěna plocha a nádvoří; st. č. 287, zastavěna plocha a nádvoří; st. č. 286, zastavěna plocha a nádvoří; st. č. 191, zastavěna plocha a nádvoří; st. č. 88/1, zastavěna plocha a nádvoří; st. č. 88/2, zastavěna plocha a nádvoří; st. č. 592, zastavěna plocha a nádvoří; to vše v katastrálním území Ruda u Nového Strašecí, obec Ruda, zapsané na LV č. 675 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník (dále jen „předmětné pozemky“), případně, zda byl v této věci policejnímu orgánu doručen jakýkoliv návrh nebo žádost.
2) Zda byla policejnímu orgánu doručena jakákoliv žádost nebo návrh na schválení organizované střelby na předmětných pozemcích.“
Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:
K bodům 1), 2):
Dne 08. 04. 2008 přijal Inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy Okresního ředitelství policie Rakovník žádost o povolení k provozování střelnice "Bažantnice Amálie". Věc byla vedena pod č. j. ORRA-2098/ČJ-2008-IZ-RA. Dne 05. 05. 2008 výše uvedený policejní orgán vydal rozhodnutí, ve kterém povolil provoz střelnice na pozemcích parcelní číslo 526/1, 534/5, 639/6, 526/3, 639/9, 534/3, 534/6, 530/3, 528/4, 530/1, 639/1, 526/2, 535, 638/3, 537 a 540/1.
Dne 22. 12. 2014 bylo doručeno Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Kladno, oznámení o ukončení činnosti střelnice „Bažantnice Amálie“ ke dni 18. 12. 2014. Věc byla vedena pod č. j. KRPS-440614/ČJ-2014-0103IZ.
Dne 29. 07. 2020 byla Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Kladno, doručena žádost o povolení provozování střelnice "Bažantnice Amálie" na pozemku parcelní číslo 537. Jelikož tato žádost vykazovala nedostatky, byl žadatel vyzván k jejich odstranění, což ve stanovené lhůtě neučinil. Z tohoto důvodu výše uvedený policejní orgán vydal dne 19. 10. 2020 usnesení, ve kterém zastavil řízení o žádosti.
