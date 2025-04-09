Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zveřejnění informace
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o sdělení informace: "Žádám o poskytnutí následujících informací dle Zákona č. 106/1999 Sb.
1) Kolik bylo nahlášených dopravních nehod, u kterých došlo, případně mohlo dojít k poškození budovy (bytového domu) stojícího na adrese Našich Mučedníků 804 a to od 1.3.2024.
2) Kolik podnětů, resp. oznámení bylo přijato v souvislosti s poškozením, resp. možným poškozením budovy (bytového domu) Našich Mučedníků 804, 267 51 Zdice a to od 1.3.2024.
3) Kolik bylo přijato žádostí o poskytnutí informací spojených s poškozením, resp. možným poškozením budovy (bytového domu) Našich Mučedníků 804, 267 51 Zdice a to od 1.3.2024.“
Policie České republiky žadateli sdělila:
K bodu 1):
Žádné.
K bodu 2):
Žádný.
K bodu 3):
Jedna.
Zpracovatel:
JUDr. Pavel Talacko
4. 9. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
23. 9. 2025