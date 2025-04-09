Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zveřejnění informace

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o sdělení informace: "Žádám o poskytnutí následujících informací dle Zákona č. 106/1999 Sb.

1)    Kolik bylo nahlášených dopravních nehod, u kterých došlo, případně mohlo dojít k poškození budovy (bytového domu) stojícího na adrese Našich Mučedníků 804 a to od 1.3.2024.

2)    Kolik podnětů, resp. oznámení bylo přijato v souvislosti s poškozením, resp. možným poškozením budovy (bytového domu) Našich Mučedníků 804, 267 51 Zdice a to od 1.3.2024.

3)     Kolik bylo přijato žádostí o poskytnutí informací spojených s poškozením, resp. možným poškozením budovy (bytového domu) Našich Mučedníků 804, 267 51 Zdice a to od 1.3.2024.“

Policie České republiky žadateli sdělila:

K bodu 1):
Žádné.

K bodu 2):
Žádný.

K bodu 3):
Jedna.


Zpracovatel:
JUDr. Pavel Talacko
4. 9. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
23. 9. 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 