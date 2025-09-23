Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zveřejnění informace:
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o informaci k: "události (střelbě s následkem zabití psa a následné vyhrožování) podle zákona 106/1999. Místo střelby: Katastr obce Tachlovice Na Pískách. Den je orientační. Ale asi okolo 30.07.2025."
Policie České republiky žadateli sdělila:
Události popisované ve Vaší žádosti odpovídá případ ze dne 29. 07. 2025, evidovaný pod č. j. KRPS-201295/PŘ-2025-011621, který je šetřen Obvodním oddělením Hostivice
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
23. 9. 2025