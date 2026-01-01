Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Zproštění výkonu služby

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel poptával:   

„sdělení, v kolika případech bylo proti příslušníkům Policie České republiky zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin a nebyli zproštěni výkonu služby. Informace žádám poskytnout za období od roku 2020 dosud.“  

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace evidované úřadem vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky:

Počet příslušníků Policie České republiky, proti kterým bylo do data podání předmětné žádosti o informace zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin:

2020

56

2021

47

2022

47

2023

56

2024

49

2025

40

Počet příslušníků Policie České republiky, proti kterým bylo zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin a vůči kterým služební funkcionář do data podání předmětné žádosti o informace nepřistoupil ke zproštění výkonu služby:

2020

26

2021

17

2022

8

2023

25

2024

12

2025

13

PhDr. Jiří Vokuš, 2. 1. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 