Zproštění výkonu služby
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel poptával:
„sdělení, v kolika případech bylo proti příslušníkům Policie České republiky zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin a nebyli zproštěni výkonu služby. Informace žádám poskytnout za období od roku 2020 dosud.“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace evidované úřadem vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky:
Počet příslušníků Policie České republiky, proti kterým bylo do data podání předmětné žádosti o informace zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin:
|
2020
|
56
|
2021
|
47
|
2022
|
47
|
2023
|
56
|
2024
|
49
|
2025
|
40
Počet příslušníků Policie České republiky, proti kterým bylo zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin a vůči kterým služební funkcionář do data podání předmětné žádosti o informace nepřistoupil ke zproštění výkonu služby:
|
2020
|
26
|
2021
|
17
|
2022
|
8
|
2023
|
25
|
2024
|
12
|
2025
|
13
PhDr. Jiří Vokuš, 2. 1. 2026