Žádost o poskytnutí dokumentu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací:
„… související s trestním řízením vedeným u nadepsaného policejního orgánu pod sp. zn. NCOZ-xxxx/TČ-2023. Konkrétně, zda bylo předmětné trestní řízení skončeno.
Pokud skončeno bylo, žádáme dále o zaslání anonymizované kopie všech rozhodnutí o skončení trestního řízení, včetně příp. rozhodnutí dozorového státního zástupce o opravném prostředku a rozhodnutí o podnětu k dohledu…“.
Povinný subjekt žádost posoudil a poskytl žadateli požadovaný anonymizovaný dokument.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV