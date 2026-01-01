Policie České republiky  

Žádost o poskytnutí dokumentu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí informací:

„… související s trestním řízením vedeným u nadepsaného policejního orgánu pod sp. zn. NCOZ-xxxx/TČ-2023. Konkrétně, zda bylo předmětné trestní řízení skončeno. 
Pokud skončeno bylo, žádáme dále o zaslání anonymizované kopie všech rozhodnutí o skončení trestního řízení, včetně příp. rozhodnutí dozorového státního zástupce o opravném prostředku a rozhodnutí o podnětu k dohledu…“.

Povinný subjekt žádost posoudil a poskytl žadateli požadovaný anonymizovaný dokument.

plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV 
 

