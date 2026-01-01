Vozový park Policie České republiky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se dotazoval:
a. Existuje ve Vaší organizaci strategie / plán postupné transformace flotily SV?
b. Plánuje Vaše organizace navyšovat podíl vozidel s alternativními pohony?
c. Nabízí Vaše organizace možnost soukromého užívání SV, pokud ano, je to za poplatek? d. Nabízí Vaše organizace možnost zvýhodněného zaměstnaneckého leasingu vozidel, pokud ano jedná se i o vozidla s pohonem BEV (elektrickým)?“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad a. Vozidla v majetku Policie České republiky se obměňují průběžně podle aktuálních potřeb a podle objemu finančních prostředků v rozpočtu.
Ad b. Policie České republiky je povinna v souladu se zákonem č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a služeb v přepravě cestujících, pořizovat vozidla v komerčním provedení s nulovými emisemi CO2 v minimálním poměru 29,7 % k celkovému počtu pořizovaných komerčních vozidel.
Ad c. Policie České republiky neumožňuje soukromé využití svých služebních dopravních prostředků.
Ad d. Policie České republiky nenabízí svým příslušníkům nebo zaměstnancům zvýhodněný leasing vozidel.
PhDr. Jiří Vokuš, 2. 1. 2026