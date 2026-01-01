Trestné činy proti životnímu prostředí
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka doručila oddělením hospodářské kriminality jednotlivých územních odborů krajských ředitelství policie shodné žádosti o informace, kterými poptávala obsáhlý soubor údajů vztahujících se ke znaleckým posudkům a odborným vyjádřením vyžádaným policejními orgány Policie České republiky v souvislosti s trestním řízením ve věcech trestných činů podle §§ 299, 300, 302, 302a, 303 a 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, spáchaných v letech 2022-2025, pokud objektem jednání naplňujícího skutkovou podstu trestného činu bylo zvíře volně žijící.
Policie České republiky, která je jedním povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., spojila všechny tyto obsahově shodné žádosti o informace z důvodu procesní ekonomie v jednu a sdělila žadatelce, že neprovozuje informační systém, ze kterého by bylo možné strojovým způsobem získat seznam odborných vyjádření a znaleckých posudků ve smyslu ustanovení § 105, respektive § 109a nebo § 110 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, opatřených policejními orgány Policie České republiky v trestním řízení, tedy ani požadovaný seznam odborných vyjádření a znaleckých posudků vztahujících se k trestnímu řízení ve věcech trestných činů podle uvedených ustanovení zákona č. 40/2009 Sb. Přehled obsahující údaje v žádosti specifikované by bylo možné sestavit pouze na základě manuálního vyhledání odborných vyjádření a znaleckých posudků obsažených v trestních spisech vedených policejními orgány Policie České republiky ve věcech uvedených trestných činů a dále vyhledání požadovaných údajů v těchto odborných vyjádřeních a znaleckých posudcích. Povinný subjekt dále konstatoval, že skutkové podstaty trestných činů týrání zvířat podle § 302, chov zvířat v nevhodných podmínkách podle § 302a a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti podle § 303 zákona č. 40/2009 Sb. nerozlišují mezi zvířaty volně žijícími, chovanými v zajetí, domestikovanými či domácími, a proto informace, zda objektem jednání naplňujícího skutkovou podstatu některého z těchto trestných činů bylo zvíře domácí, domestikované, chované v zajetí či volně žijící, obvykle není v trestním spise explicitně vyjádřena a v takovém případě není informací ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Povinný subjekt by musel požadovanou informaci teprve nově vytvořit na základě vlastního posouzení, zda konkrétní zvíře je možno podřadit pod pojem zvíře volně žijící, případně volně žijící v zajetí chované a takovou povinnost mu zákon č. 106/1999 Sb. neukládá.
Povinný subjekt dále sdělil žadatelce, že ve vymezeném období od 1. ledna 2022 do data prvního podání předmětné žádosti o informace Policie České republiky eviduje celkem 150 trestních věcí kvalifikovaných podle ustanovení §§ 299, 300 a 304 zákona č. 40/2009 Sb., případně § 302 téhož zákona, pokud objektem jednání naplňujícího skutkovou podstatu trestného činu bylo zvíře volně žijící, v nichž policejním orgánem bylo vyžádáno odborné vyjádření nebo byl přibrán soudní znalec. V této souvislosti povinný subjekt uvedl, že na základě předchozí zkušenosti vycházející z vyřízení obdobné žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. téže žadatelky v roce 2021 kvalifikovaně odhadl průměrnou dobu minimálně nutnou k vyhledání údajů, jež jsou předmětem žadatelčina zájmu, a jejich sestavení do požadovaného seznamu ve vztahu k jedné trestní věci obsahující nejméně jedno odborné vyjádření nebo jeden znalecký posudek na 15 minut, a oznámil žadatelce, že vyhledání požadovaných údajů obsažených ve znaleckých posudcích a odborných vyjádřeních ve 150 trestních věcech a jejich sestavení do podoby požadovaného přehledu vykazuje nepochybně charakter mimořádně rozsáhlého vyhledání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999, a proto podle ustanovení § 17 odst. 3 téhož zákona požaduje za poskytnutí požadovaného seznamu úhradu.
Žadatelka požadovanou úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací zaplatila, a povinný subjekt jí proto poskytl požadovaný soubor informací.
PhDr. Jiří Vokuš, 2. 1. 2026