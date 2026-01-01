Služební hipologie a interní akty řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala „o poskytnutí níže uvedených informací a dokumentů pro akademické účely, pokud je možno je poskytnout,“ a v této souvislosti uvedla: „Pokud některý z dokumentů již není v platnosti, prosím o zaslání aktu, který ho nahrazuje a v platnosti je.
- Celkový počet příslušníků Policie ČR - nejvíce aktuální dostupný údaj v době vyřízení žádosti
- Počet příslušníků zařazených u jednotlivých oddělení služební hipologie
- Počet služebních koní užívaných k výkonu služby na jednotlivých odděleních služební hipologie
- Počet služebních koní Policie ČR celkem (včetně koní mimo výkon služby)
- Běžná pracovní doba policistů na oddělení služební hipologie (směnný provoz)
- ZPPP č. 180/2012, o plnění základních úkolů služby pořádkové policie
- PPP č. 130/2020, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti
- PPP č. 290/2017, stejnokrojový předpis
- PPP č. 235/2020, o pátrání
- PPP č. 74/2018, o zabezpečení ochrany přeprav
- ZPPP č. 130/2008, výstrojní předpis
- Pokyn náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku č. 3/2009“
Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:
- K datu 1. února 2026 byl plánovaný počet příslušníků Policie České republiky 46 163 a skutečný stav 41 183.
- , 3., 4. Viz následující tabulku. KŘP = Krajské ředitelství policie.
|
Oddělení služební hipologie
|
Počet jezdců
|
Počet koní pro speciální úkoly
|
Počet koní pro hlídkovou službu
|
KŘP hl. m. Prahy
|
21
|
14
|
2
|
KŘP Libereckého kraje
|
8
|
6
|
-
|
KŘP Jihomoravského kraje
|
14
|
15
|
-
|
KŘP Zlínského kraje
|
7
|
9
|
1
- Rozvržení doby služby příslušníků Policie České republiky zařazených v odděleních služební hipologie jednotlivých krajských ředitelství policie vychází z ustanovení § 53 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídá měnícím se potřebám služby s ohledem na vývoj bezpečnostní situace v jejich služebních obvodech. Běžné rozvržení doby služby společné pro všechna oddělení služební hipologie Policie České republiky nelze proto určit.
- Závazný pokyn policejního prezidenta č. 180/2012, o plnění základních úkolů služby pořádkové policie, v platném a účinném znění po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon.
- Pokyn policejního prezidenta č. 130/2020, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně pěti jeho příloh v platném a účinném znění.
- Pokyn policejního prezidenta č. 190/2017, stejnokrojový předpis, včetně devíti jeho příloh v platném a účinném znění.
- Pokyn policejního prezidenta č. 235/2020, o pátrání, nelze žadatelce poskytnout z důvodů uvedených v ustanovení § 11 odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
- Pokyn policejního prezidenta č. 74/2018, o zabezpečení ochrany přeprav, nelze žadatelce poskytnout z důvodů uvedených v ustanovení § 11 odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
- Závazný pokyn policejního prezidenta č. 130/2008, o poskytování naturálních náležitostí příslušníkům Policie České republiky (výstrojní předpis), byl zrušen pokynem policejního prezidenta č. 140/2025, výstrojní předpis. Povinný subjekt poskytuje žadatelce tento interní akt řízení v platném a účinném znění kromě jeho přílohy, kterou nelze poskytnout z důvodů uvedených v ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
- Pokyn náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku č. 3/2009, kterým se stanoví zařazení příslušníků Policie České republiky do výstrojních norem, byl zrušen pokynem náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku č. 3/2025, kterým se stanoví zařazení služebních míst PČR do základních výstrojních norem a výstrojní standard pro příslušníky PČR. Povinný subjekt poskytuje žadatelce tento interní akt řízení včetně pěti jeho příloh v platném a účinném znění
PhDr. Jiří Vokuš, 13. března 2026