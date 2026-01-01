Příslušníci Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„1) Kolik příslušníků vašeho sboru-instituce prosím loni (v roce 2025) odešlo do civilu?
2) Jaké jsou měsíční náklady na jejich výsluhy?
3) Kolik celkově vaše instituce vyplatila za loňský rok na výsluhách?
4) V jaké výši jsou nejvyšší výsluhy? Poprosím o 10 nejvyšších (sum) ve vztahu k hodnostem.
5) Kolik vašich civilních pracovníků pobírá výsluhy, v jaké celkové výši?
6) V jaké výši jsou nejvyšší výsluhy u civilních pracovníků? Poprosím o uvedení 10 nejvyšších výsluh (sum) civilních pracovníků.
7) Jaká je aktuální hodnostní struktura vašeho sboru (počty hodností - ne rada apod. - od nejnižších po nejvyšší?)“
Policejní prezidium České republiky jako součást povinného subjektu Policie České republiky ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudilo a k jednotlivým dotazům sdělilo následující informace:
ad 1)
Od 1. 1. 2025 do 21. 12. 2025 ukončilo služební poměr 1674 příslušníků Policie České republiky.
ad 2 - 6)
Informace požadované pod 2, 3, 4, 5 a 6 žádosti žadatele nespadají do působnosti Policie České republiky. Tyto informace spadají do působnosti Ministerstva vnitra ČR, které je samostatným povinným subjektem.
Z tohoto důvodu povinný subjekt žádost ve vztahu k výše uvedeným informacím podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá.
ad 7)
Povinný subjekt poskytl žadateli požadované informace.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 16. 4. 2026