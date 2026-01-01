Policie České republiky  

Poskytnutí dokumentu ze spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval informace ke konkrétnímu dokumentu, který se týkal jeho osoby. Požadoval poskytnutí JID, informace o způsobu doručení tohoto dokumentu, o postupu povinného subjektu ve vztahu k posouzení jeho obsahu a ke způsobu jeho vyřízení. Dále požadoval informaci o tom, který organizační článek podání vyřizuje a kdo je hlavním zpracovatelem předmětného spisu. Žadatel současně požadoval poskytnutí tohoto dokumentu.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a požadovaný dokument žadateli poskytla.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 13. 2. 2025

