Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Počet příslušníků

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o (cituji):

„Aktuální počet příslušníků Policie České republiky k datu 13. 11. 2025, případně k nejnovějšímu dostupnému datu, včetně rozdělení podle pohlaví.“ Mohou být vyžádané informace s Vaším souhlasem použity do diplomové práce?

Policejní prezidium České republiky žadatelce sdělilo, že ke dni 14. 11. 2025 je u Policie České republiky 41067 příslušníků a z tohoto počtu je 8116 žen. Zároveň bylo žadatelce sděleno, že poskytnuté údaje může použít do její diplomové práce.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 7. 1. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 