Počet příslušníků
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o (cituji):
„Aktuální počet příslušníků Policie České republiky k datu 13. 11. 2025, případně k nejnovějšímu dostupnému datu, včetně rozdělení podle pohlaví.“ Mohou být vyžádané informace s Vaším souhlasem použity do diplomové práce?
Policejní prezidium České republiky žadatelce sdělilo, že ke dni 14. 11. 2025 je u Policie České republiky 41067 příslušníků a z tohoto počtu je 8116 žen. Zároveň bylo žadatelce sděleno, že poskytnuté údaje může použít do její diplomové práce.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 7. 1. 2026