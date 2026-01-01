Ohrožování výchovy dítěte
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o následující informace (cituji):
„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací. Konkrétně žádám o zpřístupnění statistických údajů Policie České republiky vztahujících se k trestnému činu ohrožování výchovy dítěte (§ 201 trestního zákoníku).
Žádám o poskytnutí těchto údajů za Českou republiku celkem a pokud možno také v členění podle krajů, a to za období let 2021–2025:
- Počet registrovaných skutků a počet objasněných skutků (včetně dodatečně objasněných) v jednotlivých letech. Pokud možno včetně rozdělení zohledňující kvalifikaci dle jednotlivých odstavců § 201 trestního zákoníku.
- Způsob odhalení / iniciace řízení u registrovaných skutků, zejména podle kategorie oznamovatele či zdroje podnětu, pokud je takto evidováno, např.:
- oznámení občanem (fyzickou osobou),
- oznámení školou nebo školským zařízením,
- oznámení orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),
- oznámení jiným orgánem veřejné moci,
- vlastní činnost Policie ČR,
- jiný evidovaný způsob odhalení.
Pokud jsou tyto kategorie evidovány odlišně, žádám o poskytnutí údajů v členění dle interní klasifikace Policie ČR.
- Počet skutků, u nichž:
- byla věc odložena,
- byla věc postoupena jinému orgánu (např. jako přestupek),
- bylo řízení zastaveno,
- bylo řízení přerušeno,
- byla pro trestný čin ohrožování výchovy podána obžaloba,
- byl pachatel pro trestný čin ohrožování výchovy odsouzen.
- Počet stíhaných osob v souvislosti s tímto trestným činem v jednotlivých letech.
- Základní strukturu stíhaných osob, zejména:
- pohlaví pachatele, resp. osoby vůči které bylo zahájeno TŘ
- vztah pachatele, resp. osoby vůči které bylo zahájeno TŘ, k dítěti (např. rodič, sourozenec či jiný příbuzný, jiná osoba).
Pokud některé z výše uvedených údajů Policie ČR neeviduje, žádám o sdělení této skutečnosti. Pokud jsou údaje evidovány v jiné struktuře či terminologii, žádám o jejich poskytnutí v podobě, v jaké jsou běžně statisticky sledovány“.“.
Policejní prezidium České republiky žadatelce na základě podkladů od úřadu služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR zaslalo požadované informace.
pplk. JUDr. Lucie Žárská,17. 4. 2026