Ohrožování výchovy dítěte

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o následující informace (cituji):

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací. Konkrétně žádám o zpřístupnění statistických údajů Policie České republiky vztahujících se k trestnému činu ohrožování výchovy dítěte (§ 201 trestního zákoníku).

Žádám o poskytnutí těchto údajů za Českou republiku celkem a pokud možno také v členění podle krajů, a to za období let 2021–2025:

  1. Počet registrovaných skutků a počet objasněných skutků (včetně dodatečně objasněných) v jednotlivých letech. Pokud možno včetně rozdělení zohledňující kvalifikaci dle jednotlivých odstavců § 201 trestního zákoníku.
  2. Způsob odhalení / iniciace řízení u registrovaných skutků, zejména podle kategorie oznamovatele či zdroje podnětu, pokud je takto evidováno, např.:
    • oznámení občanem (fyzickou osobou),
    • oznámení školou nebo školským zařízením,
    • oznámení orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),
    • oznámení jiným orgánem veřejné moci,
    • vlastní činnost Policie ČR,
    • jiný evidovaný způsob odhalení.

Pokud jsou tyto kategorie evidovány odlišně, žádám o poskytnutí údajů v členění dle interní klasifikace Policie ČR.

  1. Počet skutků, u nichž:
    • byla věc odložena,
    • byla věc postoupena jinému orgánu (např. jako přestupek),
    • bylo řízení zastaveno,
    • bylo řízení přerušeno,
    • byla pro trestný čin ohrožování výchovy podána obžaloba,
    • byl pachatel pro trestný čin ohrožování výchovy odsouzen.
       
  2. Počet stíhaných osob v souvislosti s tímto trestným činem v jednotlivých letech.
  3. Základní strukturu stíhaných osob, zejména:
    • pohlaví pachatele, resp. osoby vůči které bylo zahájeno TŘ
    • vztah pachatele, resp. osoby vůči které bylo zahájeno TŘ, k dítěti (např. rodič, sourozenec či jiný příbuzný, jiná osoba).

Pokud některé z výše uvedených údajů Policie ČR neeviduje, žádám o sdělení této skutečnosti. Pokud jsou údaje evidovány v jiné struktuře či terminologii, žádám o jejich poskytnutí v podobě, v jaké jsou běžně statisticky sledovány“.“.

Policejní prezidium České republiky žadatelce na základě podkladů od úřadu služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR zaslalo požadované informace.

pplk. JUDr. Lucie Žárská,17. 4. 2026

