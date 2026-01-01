Měřiče rychlosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval mimo jiné poskytnutí následujících informací.
„1. Kolik služebních vozidel Policie ČR je aktuálně vybaveno certifikovaným zařízením pro měření rychlosti vozidel v pohybu (tj. homologovaným měřidlem používaným pro správní delikty dle zákona č. 361/2000 Sb.)?
2. Uveďte prosím rozdělení těchto vozidel podle typu použité měřicí technologie či konkrétního zařízení, např.: o Ramer 10
o MicroDigiCam
o TruCam II
o LaserCam 4
o mSpeedDetV
o případně jiná zařízení (uveďte název a počet)
4. Jsou některá z těchto vozidel provozována v utajeném režimu bez viditelného označení Policie ČR? Pokud ano, uveďte prosím, kolik z uvedených vozidel spadá do této kategorie.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a sdělila žadateli následující informace.
Ad 1., 2. a 4.
K datu podání žádosti Policie České republiky provozuje 221 kusů vozidel s instalovaným měřičem rychlosti:
BMW 540 i v policejním provedení - měřič rychlosti Soitron - 40 kusů,
BMW 540 i v komerčním provedení s distribuovaným VRZ - měřič rychlosti Soitron - 28 kusů,
Škoda Octavia v komerčním provedení s distr. VRZ - měřič rychlosti RAMER R10 – 62 kusů,
Škoda Kodiaq v komerčním provedení s distr. VRZ - měřič rychlosti RAMER R10 - 28 kusů,
Škoda Superb v komerčním provedení s distr. VRZ - měřič rychlosti RAMER R10 - 51 kusů,
Škoda Superb v policejním provedení - měřič rychlosti RAMER R10 - 2 kusy,
Škoda Fabia v komerčním provedení - měřič rychlosti RAMER 1 – kus,
Yamaha RJ 14 v policejním provedení - měřič rychlosti POLCAM - 7 kusů,
Yamaha RP 13 v policejním provedení - měřič rychlosti POLCAM - 2 kusy.
Výše uvedené údaje jsou však proměnné v čase, jelikož některé měřiče rychlosti čekají vymontované na montáž do nových vozidel a některé měřiče se mají přemontovávat ze současně provozovaných vozidel do nových.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 16. 2. 2026