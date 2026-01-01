Medaile za věrnost
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí následující informace, citace:
„dovoluji si Vás požádat o zaslání informace o tom, na základě jakých kritérií, jakých podmínek a případně na základě jakého vnitřního předpisu dochází udělování příslušníkům PČR služební medaile za věrnost I., II. a III. stupně. Pakliže existuje vnitřní předpis, žádám o jeho poskytnutí.“
Policie České republiky, jako subjekt povinný ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., provedla prověření požadovaných informací a sdělila následující:
Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., „pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.“
Policejní prezidium České republiky sdělilo, že kritéria a podmínky pro udělení ocenění (oficiální název) služební medaile „za věrnost“ I., II. a III. stupně definuje § 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení. Právní předpis v účinném znění je veřejně dostupný on-line ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv: https://e-sbirka.gov.cz/sb/2004/433/2013-05-21?zalozka=text.
Na ustanovení právního předpisu o služebních medailích věcně navazuje čl. 2 písm. c) závazného pokynu policejního prezidenta č. 75/2011, o některých způsobech oceňování v Policii České republiky (závazného pokynu o medailích), který byl žadateli poskytnut.
kpt. Mgr. Klára Szabová, 20. 04. 2026