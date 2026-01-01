Interní akty řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací.
- „Předložte všechny závazné pokyny policejního prezidenta, kterými se upravuje postup k odhalování kterékoli majetkové trestné činnosti.
- Předložte závazný pokyn policejního prezidenta, kterým se upravuje postup k odhalování trestné činnosti týkající se flipování nemovitostí.
- Sdělte, zda se v počáteční fázi prověřování kterékoli trestné činnosti zabývá PČR také tím, zda vůči kterékoli osobě, která je podezřelá z trestného činu, je nebo bylo vedeno trestní řízení, potažmo pak došlo k odsouzení této osoby, nebo zda PČR nic takového neověřuje.
- Sdělte, kterými závaznými pokyny se řídilo řízení KRPC, tyto pokyny předložte.
- Sdělte veškeré Vám známé podrobnosti (postačí v obecné rovině) k opakovaným jednáním na pracovní úrovni PČR se zástupci neziskových organizací a zástupci advokátů, a to vč. závěrů, které z těchto jednání vzešly, zejména pak to, zda došlo k úpravě závazných pokynů, a pokud ano, tak kterých.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a sdělila žadateli následující.
Ad 1.
Postup při odhalování trestné činnosti upravuje pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení. Tento pokyn povinný subjekt žadateli poskytl. Povinný subjekt dále konstatoval, že žádný pokyn policejního prezidenta vztahující se výhradně k problematice majetkové trestné činnosti nebyl vydán.
Ad 2.
Konkrétní pokyn policejního prezidenta, který by upravoval postup při odhalování u „flipování nemovitostí“, nebyl zpracován. Je to odůvodněno skutečností, že vytváření interních aktů řízení ke každému způsobu provedení trestného činu není jak z hlediska šetření, prověřování a vyšetřování trestné činnosti, tak z hlediska metodického řízení, efektivní a vhodné.
V právní rovině Policie České republiky v současné době vychází z aplikační praxe Nejvyššího státního zastupitelství a aktuálních judikátů.
Ad 3.
Jakékoli prověřování či vyšetřování trestné činnosti vyžaduje z pohledu policejního orgánu jedinečný a individuální přístup. V rámci prověřování a vyšetřování trestného činu jsou v policejních databázích zjišťovány další informace ke konkrétní podezřelé osobě v případech, kdy se tato okolnost pro dané trestní řízení jeví nezbytná či potřebná. Děje se tak především s ohledem na případnou recidivu, která zvyšuje společenskou škodlivost pachatelova jednání. Recidiva u některých trestných činů představuje kvalifikovanou skutkovou podstatu a zakládá přísnější trestní sazbu. Dalším důvodem je např. vyloučení případné sériové trestné činnosti atd.
Ad 4.
Povinný subjekt sděluje, že Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje postupovalo v souladu s pokynem policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení.
Ad 5.
Na základě uskutečněných opakovaných jednání pracovníků úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky se zástupci neziskových organizací a advokátů, jejichž obsahem bylo uchopení a vysvětlení předmětné problematiky, vyložení a objasnění jejích problematických prvků, interpretace a pochopení transakcí z pohledu klienta a investorů až po možné rozkrývání vazeb, prokazování trestné činnosti a způsoby a metody odhalování ze strany Policie České republiky, došlo k dohodě, ze které vyplynul požadavek na uspořádání instrukčně metodického zaměstnání (IMZ) pro policisty jednotlivých územních odborů a krajských ředitelství policie zařazených v rámci služby kriminální policie a vyšetřování.
IMZ byl obecně zaměřen na tzv. moderní lichvu, která mj. zahrnuje i tzv. flipování.
Výstup z tohoto IMZ se nepromítl do žádného interního aktu řízení, neboť samostatný či speciální interní akt řízení na uvedenou problematiku nebyl vydán.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 16. 2. 2026