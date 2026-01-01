Interní akty řízení policejního prezidenta
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel zaslal Policii České republiky dvě žádosti o informace, kterými požadoval poskytnutí následujících informací:
A. „Poskytnutí pokynu policejního prezidenta č. 170/2015, tzv. spisový řád, popř. jiný akt řízení, který jej nahrazuje.“
B. „1. Všechny informace, nacházející se ve sbírce (seznamu) všech tak zvaných „interních aktů řízení“ vydané Policejním prezidiem České republiky, a popřípadě jiným oprávněným orgánem s informacemi obsahujícími mimo jiné ke každému aktu:
1.1 rok vydání aktu,
1.2 číslo aktu,
1.3 klasifikaci stupně utajení aktu ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb.,
1.4 zda je akt určen pouze pro vnitřní potřebu,
1.5 číslo a rok vydání aktu, kterým byl předmětný akt novelizován,
1.6 datum platnosti aktu,
1.7 možnost či nemožnost poskytnout akt na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
1.8 důvody nemožnosti poskytnout akt na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. s uvedením, která konkrétní ustanovení kterého konkrétního zákona tato omezení stanoví.
2. Další informace, vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, a to informace, obsažené v záznamu o postupu povinného subjektu při poskytování informací, pořízeném povinným subjektem podle ustanovení § 14 odstavce 6 zákona č. 106/1999 Sb., při poskytování touto žádostí požadovaných informací.
3. Internetovou adresu, na které povinný subjekt zveřejňuje veškeré povinně zveřejňované informace způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
4. Doprovodné informace v podobě doslovné citace každého jednotlivého příslušného očíslovaného bodu této žádosti o informace, s uvedením, které konkrétní informace a konkrétní jednotlivé příslušné očíslované poskytnuté dokumenty a v nich obsažené informace se ke každému jednotlivému příslušnému očíslovanému bodu této žádosti o informace vztahují a doprovodné informace, ke kterému jednotlivému příslušnému očíslovanému bodu této žádosti o informace se vztahují které konkrétní informace a které konkrétní jednotlivé příslušné očíslované poskytnuté dokumenty a v nich obsažené informace, aby bylo nepochybné, jaké konkrétní informace byly v jednotlivých bodech žádosti žadatelem požadovány a jaké konkrétní informace byly k jakým jednotlivým bodům žádosti povinným subjektem poskytnuty.
5. Doprovodné informace, kolik jednotlivých konkrétních dokumentů s informacemi bylo povinným subjektem poskytnuto a kolik jednotlivých stran s informacemi mají tyto jednotlivé poskytnuté konkrétní dokumenty, aby bylo nepochybné, kolik konkrétních dokumentů s jakým počtem stran s informacemi bylo povinným subjektem poskytnuto.
6. Poskytnutí všech interních aktů řízení policie v úplném a platném znění.“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace a doprovodné informace:
Ad A. Pokyn policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád, byl žadateli poskytnut v rámci vyřizování jeho předchozí žádosti o informace jako příloha dokumentu ze dne 6. října 2025.
Ad B. 1) Seznam všech interních aktů řízení policejního prezidenta platných k datu 22. září 2025.
Ad B. 2) Ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., podle nějž se o postupu při poskytování informace pořídí záznam, bylo zrušeno zákonem č. 241/2022 Sb., kterým byl zákon č. 106/1999 Sb. s účinností od 1. ledna 2023 novelizován.
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. v Policii České republiky jsou obsaženy v pokynu policejního prezidenta č. 32/2021, o zajišťování svobodného přístupu k informacím, který byl žadateli poskytnut v rámci vyřizování jeho předchozí žádosti o informace jako příloha dokumentu ze dne 6. října 2025.
Ad B. 3) https://policie.gov.cz/clanek/povinne-zverejnovane-informace-136591.aspx
Ad B. 4)Viz body B 1), B 2), B 3) a B 6) tohoto dokumentu.
Ad B. 5) Povinný subjekt poskytl žadateli dokument obsahující odpověď na žadatelovu žádost specifikovanou v bodu B. tohoto dokumentu a oznámení o požadované úhradě za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací celkem o čtyřech stranách a dále v příloze tohoto dokumentu jeden dokument obsahující seznam všech interních aktů řízení policejního prezidenta platných k datu 22. září 2025 celkem o čtyřiceti dvou stranách.
Ad B. 6) V rámci vyřizování předchozí žadatelovy žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt poskytl žadateli v příloze dokumentu ze dne 6. října 2025 celkem 153 aktuálně platných interních aktů řízení policejního prezidenta, jejichž poskytnutí nebylo z hlediska obsahu těchto dokumentů nutno posuzovat. Při vyřizování předmětné žádosti o informace povinný subjekt identifikoval dalších 366 interních aktů řízení policejního prezidenta platných k datu 22. září 2025, které je nutno posoudit, to znamená vyhledat v jejich textu informace, které je možno žadateli poskytnout, a oddělit je od těch, které ze zákonných důvodů žadateli být poskytnuty nemohou, a proto by musely být v poskytnutých dokumentech znečitelněny.
Povinný subjekt spočítal, že 366 výše uvedených interních aktů řízení policejního prezidenta, včetně jejich příloh, čítá celkem 4 372 stran textu. Na základě předchozích zkušeností povinný subjekt kvalifikovaným odhadem shledal, že vyhledání těch informací, které mohou být žadateli poskytnuty, a jejich oddělení od těch, které mu ze zákonných důvodů být poskytnuty nemohou, si vyžádá minimálně 5 minut času na jednu stránku textu. Vyřízení tohoto bodu předmětné žádosti o informace postupem podle § 12 zákona č. 106/1999 Sb. by si tedy vyžádalo přinejmenším 364 celých hodin. Povinný subjekt posoudil tuto skutečnost jako mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., a oznámil proto žadateli, že podle ustanovení § 17 odst. 3 téhož zákona požaduje za poskytnutí informací požadovaných v tomto bodu jeho žádostí úhradu. Žadatel požadovanou úhradu nezaplatil, a povinný subjekt proto předmětné žádosti v jejich bodu B. 6. odložil.
PhDr. Jiří Vokuš, 9. ledna 2026