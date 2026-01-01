Informační systém ETŘ
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel poptával informace "ohledně elektronické databáze dokumentů trestního řízení Policie ČR (dále jen ETŘ) a jejího zpřístupnění pro státní zastupitelství".
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1) Veškeré přístupy do informačního systému ETŘ provozovaného Policií České republiky se uskutečňují na základě individuálních přístupových údajů.
Ad 2) Informační systém ETŘ umožňuje zjistit, která oprávněná osoba nahlížela do konkrétního dokumentu, avšak neumožňuje zjistit časový rozsah tohoto nahlížení.
Ad 3) V souladu s právními předpisy upravujícími spisovou službu a spisovým řádem Policie České republiky jsou do informačního systému ETŘ ukládány veškeré dokumenty, pokud mají přípustný formát a velikost. Formát MP4 je přípustným formátem.
Ad 4) Velikost souborů, které je možno uložit do informačního systému ETŘ, je technicky omezena podle nastavení konkrétní databáze. Soubor o velikosti 1 TB není možné do informačního systému ETŘ uložit.
Ad 5) Spis v elektronické podobě obsahuje jak digitální dokumenty, tak dokumenty analogové, které se do informačního systému ETŘ vkládají po provedení konverze, tj. převedení do elektronické podoby, nebrání-li tomu zvláštní okolnosti. Informační systém ETŘ umožňuje shlédnout kamerové záznamy za předpokladu, že byly s ohledem na jejich formát a velikost do spisu v elektronické podobě vloženy.
Ad 6) Informační systém ETŘ užívaný Vojenskou policií je technicky shodný s informačním systémem ETŘ provozovaným Policií České republiky. Může se však lišit ve svém nastavení (např. omezení velikosti vkládaných souborů) nebo stanovení přístupových oprávnění uživatelů. Rozdílně může být upraven také postup při jeho využívání. Policie České republiky nedisponuje informacemi o nastavení informačního systému ETŘ v podmínkách Vojenské policie ani informacemi o pravidlech jeho provozu a využívání, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jimi disponovat. Požadované informace se nevztahují k působnosti Policie České republiky, a povinný subjekt proto v tomto bodu předmětnou žádost o informace odložil a odkázal žadatele na Ministerstvo obrany České republiky.
PhDr. Jiří Vokuš, 9. ledna 2026