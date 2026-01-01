Policie České republiky  

Dokumenty ze spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí dvou dokumentů a metadat z konkrétního spisu, který se týká jeho osoby.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žadateli požadované dokumenty formou kopií, z nichž byly vyloučeny osobní údaje konkrétní fyzické osoby, poskytla.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 13. 2. 2025

