Dohled nad bezpečností silničního provozu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí interních aktů řízení, které upravují postup Policie ČR při výkonu dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, a to v oblasti záznamové techniky (osobní kamery) a v oblasti orientačního testování na přítomnost OPL.
Policejní prezidium České republiky žadateli na základě této žádosti poskytlo:
pokyn policejního prezidenta č. 300/2020, který upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu; pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie č. 2/2021, kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích; pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie č. 2/2025, který se upravuje činnost při šetření silničních dopravních nehod;
pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie č. 3/2010, kterým se upravuje činnost dálničních oddělení a pokyn policejního prezidenta č. 89/2021, o pořizování obrazových, zvukových nebo kombinovaných záznamů (o pořizování záznamů).
pplk. JUDr. Lucie Žárská,10. 4. 2026