Znalecký posudek

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí neanonymizované kopie znaleckého posudku z oboru kriminalistika, odvětví jazyková expertiza psaného projevu, specializace jazyková expertiza psaného projevu, evidovaného v evidenci posudků pod č. 065050/2024.

Kriminalistický ústav vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a na základě důvodu uvedeného v ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanoveními § 24 odst. 1 a § 25 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s ustanoveními čl. 5 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) požadovaný posudek poskytl se zakrytím vybraných osobních údajů fyzických osob v posudku zmíněných, neboť u těchto osobních údajů převládá právo na ochranu osobnosti, soukromého a rodinného života nad právem na informace.

kpt. Mgr. Václav Kutík, 
10. 10. 2025

