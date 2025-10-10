Znalecký posudek
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí neanonymizované kopie znaleckého posudku z oboru kriminalistika, odvětví jazyková expertiza psaného projevu, specializace jazyková expertiza psaného projevu, evidovaného v evidenci posudků pod č. 065050/2024.
Kriminalistický ústav vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a na základě důvodu uvedeného v ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanoveními § 24 odst. 1 a § 25 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s ustanoveními čl. 5 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) požadovaný posudek poskytl se zakrytím vybraných osobních údajů fyzických osob v posudku zmíněných, neboť u těchto osobních údajů převládá právo na ochranu osobnosti, soukromého a rodinného života nad právem na informace.
kpt. Mgr. Václav Kutík,
10. 10. 2025