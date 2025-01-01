Zkrácení daně
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„i. V kolika Finanční správou oznámených trestných činech zkrácení daně podle § 240 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“) za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 orgánům činným v trestním řízení došlo orgány činnými v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“) k zahájení trestního stíhání dle § 160 TZ?
ii. V kolika Finanční správou oznámených trestných činech zkrácení daně podle § 240 TZ za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 OČTŘ bylo OČTŘ odloženo v přípravném řízení, tzn. před zahájením trestního stíhání?
iii. V návaznosti na výše uvedenou otázku uveďte počet případů a odkaz na příslušné ustanovení TZ (§159 a násl.).
iv. V kolika Finanční správou oznámených trestných činech zkrácení daně podle § 240 TZ za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 OČTŘ došlo k podání obžaloby?
v. V kolika Finanční správou oznámených trestných činech zkrácení daně podle § 240 TZ za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 OČTŘ došlo k řešení těchto případů uzavřením dohody o vině a trestu podle § 175a TZ? Jaký byl uplatněn ze strany Finanční správy nárok na náhradu škody v Kč?
vi. V kolika Finanční správou oznámených trestných činech zkrácení daně podle § 240 TZ za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 OČTŘ došlo k pravomocnému odsouzení obžalovaných a v jaké celkové výši bylo obžalovaným uloženo uhradit náhradu škody v Kč Finanční správě?
vii. V kolika Finanční správou oznámených trestných činech zkrácení daně podle § 240 TZ za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 OČTŘ došlo ke zproštění obžalovaných při hlavním líčení dle § 226 TZ, uveďte nejlépe v členění dle písmene a) až e)?
viii. V kolika Finanční správou oznámených trestných činech zkrácení daně podle § 240 TZ za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 OČTŘ došlo k zastavení trestního stíhání dle § 223 TZ?“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:
ad i., ii., iii., iv.) K požadovaným bodům žádosti povinný subjekt poskytl datový soubor „TČ oznámené finančními orgány (§ 240)“ (viz. příloha), kdy k předloženým datům uvedl, že statistika kriminality Policie ČR (dále jen „SK“) je postavena na meziroční porovnávání dat, proto jsou v této formě vydávány i tyto výstupy. SK se zabývá pouze trestním řízením vedeným Policií ČR.
SK v zásadě eviduje počty:
registrovaných skutků = skutek je zahájen ve smyslu § 158/3 tr. ř. v daném roce,
objasněných skutků = registrovaný skutek, pro který bylo v daném období zahájeno trestní stíhání alespoň jedné osoby,
stíhaných osob = osoba, které bylo v daném období sděleno obvinění, podezření apod., přičemž skutek může být registrovaný i v předchozích letech.
SK sleduje druhy trestné činnosti podle takticko-statistických klasifikací (dále jen „TSK“), nikoliv podle paragrafů, § 240 je evidován pod TSK 819 zkrácení daně. SK neeviduje jako oznamovatele trestné činnosti přímo Finanční správu, ale pouze obecně „finanční orgány“ a „Generální finanční ředitelství„. Je dáno, že jedna osoba může spáchat více různých skutků (i různých TSK), stejně tak jeden skutek může spáchat více osob. Není možné přesně evidovat ukončení jednoho (objasněného) skutku, neboť jej mohlo spáchat více osob a ty mohly být ukončeny různými způsoby. Proto jsou v sestavě uvedeny počty stíhaných osob podle ukončení.
Popis dat k přiloženému souboru:
k dotazu i. jsou uvedena čísla v tab. 1
k dotazu ii. jsou uvedena čísla v tab. 1 a 2
k dotazu iii. jsou uvedena čísla v tab. 2
k dotazu iv. není schopna SK data uvést, uvedeny pouze data za PČR a její způsoby ukončení
ad v., vi., vii., viii.) Požadované informace pod body v., vi., vii., viii. žádosti žadatele nejsou v působnosti Policie České republiky a tudíž povinný subjekt tuto část žádosti podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložil. V souvislosti s požadovanými daty k obžalobám, rozsudkům apod., je nutno se obrátit na Ministerstvo spravedlnosti.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 7. 11. 2025