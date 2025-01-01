Výtržnictví
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace (cituji):
„Předmětem mého zájmu je trestný čin tzv. sexuálního výtržnictví podle § 358 trestního zákoníku, který je v Evidenčně-statistickém systému kriminality samostatně evidován pravděpodobně od roku 2021 pod označením „ostatní pohlavní úchylky – výtržnictví (§ 358)“.
V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o následující informace, které budou využity pro mé studijní účely:
1. Jaký konkrétní obsah zahrnuje kategorie „ostatní pohlavní úchylky –
výtržnictví (§ 358)“? Z jakého důvodu a od kdy byla tato kategorie zavedena
do Evidenčně-statistického systému kriminality?
2. Byly obdobné případy před zavedením této specifické kategorie evidovány
jiným způsobem? Pokud ano, jakým a v jaké statistické sestavě?
3. Poskytnutí statistického přehledu kriminality za uplynulé roky, který obsahuje
kategorii „ostatní pohlavní úchylky – výtržnictví (§ 358)“.
Policejní prezidium České republiky sdělilo žadateli následující informace:
K bodům 1 a 2 žádosti:
Základní jednotkou statisticky sledovaného druhu trestné činnosti je takticko-statistická klasifikace (dále jen TSK). Jedná se o rozlišení podle kriminalistických hledisek, která jsou zpravidla stálá, neměnná, sledovatelná kontinuálně (např. vloupání do bytu). TSK je nezávislá na kvalifikaci dle trestního zákoníku - paragrafu (paragrafy se mění, ale TSK zůstává). Umožňuje též přesnější rozlišení, než je rozlišení podle paragrafu (např. trestný čin krádež podle příslušného paragrafu trestního zákoníku je ve statistice kriminality rozlišen na 28 TSK). Všechny sestavy jsou počítány vzhledem k TSK, paragrafy nejsou brány v úvahu, pokud tak není v sestavě výslovně uvedeno.
Statistika kriminality eviduje ostatní pohlavní úchylky – výtržnictví (§ 358) pod TSK 231 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. od 1. 1. 2010. V minulosti statistika kriminality evidovala ostatní pohlavní úchylky – výtržnictví TSK 231 (§ 202) podle trestního zákona č. 140/1961 Sb. od 1. 1.1986 do 31. 12. 2009.
V TSK 231 ostatní pohlavní úchylky – výtržnictví (§ 358) se jedná o specifickou formu výtržnictví. Případy obnažování, sexuálního obtěžování a osahávání žen i mužů, onanie.
Výskyt paragrafu 358 statistika kriminality dále evidovala do konce roku 2020 v TSK 611 výtržnictví (§ 358, 359), toto TSK bylo od 1. 1. 2021 rozděleno na dvě samostatná TSK a to TSK 609 hanobení lidských ostatků (§ 359) a TSK 610 výtržnictví (§ 358). Dále se paragraf 358 vyskytuje v TSK 612 výtržnictví na sportovních a veřejných akcích (§ 358) a TSK 614 výtržnictví útokem na záchranáře (§ 358).
K bodu 3 žádosti:
Policejní prezidium České republiky odkázalo žadatele k tomuto bodu v souladu s § 6 zákona č. 106/1999 Sb. na údaje zveřejněné na internetových stránkách Policie České republiky
www.policie.gov.cz – Informační servis – Statistiky – Statistiky kriminality (pod TSK 231). Konkrétně: https://www.policie.gov.cz/statistiky-kriminalita.aspx.
Roční statistika je k dispozici v sestavě za prosinec daného roku. Statistiky za jednotlivá krajská ředitelství policie jsou k dohledání pod záložkou příslušného krajského ředitelství policie (zápatí excelového souboru statistiky daného roku).
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 6. 11. 2025