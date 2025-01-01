Statistika k trestnému činu znásilnění
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„Vážení,
tímto žádám o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k trestnému činu znásilnění za roky 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024 týkající se následujících údajů:
- kraj spáchání,
- druh trestného činu (přečin, zločin),
- stadium trestného činu,
- místo spáchání (např. na samotě; na osídleném místě; v bydlišti oběti, v bydlišti pachatele, na pracovišti oběti, na pracovišti pachatele, v parku; místo, kde je omezována osobní svoboda – tedy instituce ve smyslu § 185 odst. 3, písm. b) TZ atp.) a vztah místa k oběti a pachateli jednalo-li se o bydliště nebo pracoviště,
- použití zbraně,
- druh zbraně,
- pohlaví pachatele (případně informace, že šlo o skupinu),
- pohlaví oběti (případně informace, že šlo o skupinu),
- počet obětí ve věkových kategoriích 0-12 let, 12-15 let, 15-18 let, 18-40 let, 40-60 let, 60-80 let, 80-100 let,
- informace, zda byl pachatelem nezletilý, nebo mladistvý,
- informace o pohlaví obětí v případech, kdy byla pachatelem žena,
- informace o pohlaví pachatelů v případech, kdy byl obětí muž/chlapec,
- informace, zda byl pachatel pod vlivem alkoholu,
- informace, zda byl pachatel pod vlivem jiných návykových látek,
- informace, zda byla oběť pod vlivem alkoholu,
- informace, zda byla oběť pod vlivem jiných návykových látek,
- následek trestného činu (smrt, těžká újma, bez následku, jiný následek),
- vztah pachatele a oběti (známost, příbuzní, ...),
- informace o recidivě pachatele (obecně) a informace o tom, že pachatel spáchal opakovaně konkrétně trestný čin znásilnění,
- datum zahájení trestního stíhání,
- datum ukončení věci u PČR,
- způsob ukončení věci u PČR,
- míra objasněnosti,
- uskutečnění pomocí: pohrůžky násilí / jiné těžké újmy / zneužití bezbrannosti (rozlišení
mezi alinea 1 a alinea 2 § 185 odst. 1 TZ před novelou č. 166/2024 Sb.),
- forma pohlavního styku (soulož, jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, jiná forma pohlavního styku).“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli poskytla elektronický soubor s požadovanými statistickými daty (viz. příloha), které jsou statisticky vedeny a kterými povinný subjekt disponuje.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 31. 12. 2025