Statistika k trestnému činu znásilnění

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace: 

„Vážení,
tímto žádám o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k trestnému činu znásilnění za roky 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024 týkající se následujících údajů:

  1. kraj spáchání,
  2. druh trestného činu (přečin, zločin),
  3. stadium trestného činu,
  4. místo spáchání (např. na samotě; na osídleném místě; v bydlišti oběti, v bydlišti pachatele, na pracovišti oběti, na pracovišti pachatele, v parku; místo, kde je omezována osobní svoboda – tedy instituce ve smyslu § 185 odst. 3, písm. b) TZ atp.) a vztah místa k oběti a pachateli jednalo-li se o bydliště nebo pracoviště,
  5. použití zbraně,
  6. druh zbraně,
  7. pohlaví pachatele (případně informace, že šlo o skupinu),
  8. pohlaví oběti (případně informace, že šlo o skupinu),
  9. počet obětí ve věkových kategoriích 0-12 let, 12-15 let, 15-18 let, 18-40 let, 40-60 let, 60-80 let, 80-100 let,
  10. informace, zda byl pachatelem nezletilý, nebo mladistvý,
  11. informace o pohlaví obětí v případech, kdy byla pachatelem žena,
  12. informace o pohlaví pachatelů v případech, kdy byl obětí muž/chlapec,
  13. informace, zda byl pachatel pod vlivem alkoholu,
  14. informace, zda byl pachatel pod vlivem jiných návykových látek,
  15. informace, zda byla oběť pod vlivem alkoholu,
  16. informace, zda byla oběť pod vlivem jiných návykových látek,
  17. následek trestného činu (smrt, těžká újma, bez následku, jiný následek),
  18. vztah pachatele a oběti (známost, příbuzní, ...),
  19. informace o recidivě pachatele (obecně) a informace o tom, že pachatel spáchal opakovaně konkrétně trestný čin znásilnění,
  20. datum zahájení trestního stíhání,
  21. datum ukončení věci u PČR,
  22. způsob ukončení věci u PČR,
  23. míra objasněnosti,
  24. uskutečnění pomocí: pohrůžky násilí / jiné těžké újmy / zneužití bezbrannosti (rozlišení
    mezi alinea 1 a alinea 2 § 185 odst. 1 TZ před novelou č. 166/2024 Sb.),
  25. forma pohlavního styku (soulož, jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, jiná forma pohlavního styku).“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli poskytla elektronický soubor s požadovanými statistickými daty (viz. příloha), které jsou statisticky vedeny a kterými povinný subjekt disponuje.


pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 31. 12. 2025

Související dokumenty

