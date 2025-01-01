Statistika dopravních nehod
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„Vážení,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, Vás pro
svůj výzkum do mé diplomové práce žádám o následující informace:
1. Kolik nehod bylo v roce 2021–2023 spácháno pod vlivem alkoholu?
2. Kolik nehod bylo ve stejných letech spácháno bez toho, aniž by byla osoba pod vlivem
alkoholu?
3. U kolika nehod osob pod vlivem alkoholu došlo ke zranění, ublížení na zdraví a úmrtí?
4. U kolika nehod osob, které nebyli pod vlivem alkoholu, došlo ke zranění, ublížení na zdraví
a úmrtí?
5. Kolik z řidičů mělo pod 0,5 promile alkoholu v krvi, a i přesto došlo ke vzniku dopravní
nehody s následkem těžkého ublížení na zdraví či usmrcení?
Prosím o poskytnutí údajů z let 2021–2023, z celorepublikového hlediska“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli poskytla elektronický soubor s požadovanými statistickými daty (viz. příloha).
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 7. 11. 2025