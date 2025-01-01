Služební kynologie
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„1) Upravují nějaké další interní předpisy Policie České republiky zacházení se služebními psy, povinnosti psovoda a kynologickou činnost, a to kromě pokynu policejního prezidenta (PPP) č. 145/2014 ze dne 8. 7. 2014, ve znění PPP č. 83/2023 a PPP č. 103/2023 a dále pokynu ředitele ředitelství služby pořádkové policie č. 119/2017 ze dne 29. 12. 2017?
2) V případě kladné odpovědi na otázku označenou jako 1) zdvořile žádám o jejich zaslání v účinném znění.
3) Vztahují se na povinnosti policejního psovoda týkající se péče o služebního psa a manipulace s ním mimo výkon služby či mimo plnění úkolů souvisejících s činností policie nějaké jiné pravidlo chování než čl. 24 písm. j) pokynu policejního prezidenta (PPP) č. 145/2014 ze dne 8. 7. 2014, ve znění PPP č. 83/2023 a PPP č. 103/2023, podle něhož je policejní psovod povinen při všech činnostech se služebním psem jednat tak, aby pes nemohl způsobit škodu na zdraví nebo majetku, a zajistit, aby se nevzdaloval na takovou vzdálenost, při níž by jej nemohl bezpečně ovládat (resp. princip prevence zakotvený v ust. § 92 odst. 3 písm. a) zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníka bezpečnostních sborů)?
4) Jaké konkrétní podmínky a pravidla musí policejní psovod dodržovat při manipulaci se služebním psem, který mu byl svěřen do individuální péče, mimo výkon služby nebo mimo plnění úkolů souvisejících s činností policie:
a. při venčení služebního psa na veřejném prostranství, zejména ve vztahu k:
i. povinnosti opatřit služebního psa obojkem se známkou;
ii. povinnosti vést služebního psa na vodítku;
iii. povinnosti opatřit služebního psa náhubkem;
b. při ponechání služebního psa na volno na neveřejném, avšak nezabezpečeném pozemku, ve vztahu k povinnosti učinit vhodná opatření k zabránění jeho úniku na veřejné prostranství?
5) Jaký je standardní postup při řešení incidentu (excesu) služebního psa, který neuposlechne pokynu psovoda, vymkne se jeho kontrole a bez zjevné příčiny jedná agresivně vůči nezúčastněné třetí osobě, v důsledku čehož způsobí škodu na zdraví jiné osoby anebo životě a zdraví cizího zvířete?
6) Pokud by nastala hypotetická situace, kdy služební pes mimo výkon služby neuposlechne pokyn psovoda, vymkne se jeho kontrole a bez zjevné příčiny jedná agresivně vůči nezúčastněné třetí osobě, čímž způsobí škodu na zdraví člověka nebo životě a zdraví cizího zvířete, zkoumá se následně příčina jeho agrese? Pokud ano, jakým způsobem se tato příčina vyšetřuje a posuzuje?
7) Pokud by nastala hypotetická situace nastíněná v otázce 6), za jakých podmínek bývá příslušný pes, který projeví agresivitu bez zjevné příčiny, odstaven dočasně od služby?
8) Pokud by nastala hypotetická situace nastíněná v otázce 6), dochází k přezkumu a kontrole metod výcviku a výchovy příslušníku policie, psovoda, kterému byl služební pes svěřen do péče (např. za účelem zjištění, zda psovod psa špatně nevychoval a nezacházel s ním nevhodně) a pokud ano, jakým způsobem?
9) Jaké důsledky může mít situace nastíněná v otázce 6) pro psovoda, pokud bude shledáno, že psovod zanedbal bezpečnost při manipulaci se psem anebo zanedbal výcvik psa anebo se dopustil špatné výchovy, v důsledku čehož je pes bez zjevné příčiny agresivní?
10) Jaké konkrétní postupy a opatření se používají při výcviku služebních psů k prevenci excesů, včetně nevyprovokované agrese vůči nezúčastněným osobám nebo zvířatům?
11) Na zvládání jakých druhů agrese (např. teritoriální, intraspecifická dominantní agrese, přesměrovaná agrese vyvolaná náhlým podnětem, predatorní agrese atd.) je výcvik služebních psů zaměřen a jaké výcvikové metody jsou používány?
12) Existují interní předpisy nebo metodiky upravující proces hodnocení psychického stavu služebních psů, například formou pravidelných veterinárních nebo behaviorálních vyšetření? Pokud ano, s jakou frekvencí jsou tato vyšetření prováděna a kdo je za ně odpovědný?
13) Za jakých okolností může být služební pes shledán trvale nezpůsobilým pro výkon služby z důvodu projevené agresivity a kdo o tomto a na základě jakých podkladů rozhoduje?
14) Jaký je postup Policie České republiky v případě, že je služební pes shledán nezpůsobilým pro výkon služby z důvodu agresivity, ať už zapříčiněné důvody na straně psa (zdravotní problémy) či špatnou výchovou ze strany psovoda? Existují přesná kritéria nebo metodika pro vyřazení takového psa ze služby?“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a k jednotlivým otázkám sdělila následující:
Ad 1)
V poslední době došlo ke změně interních předpisů. Aktuálně platné jsou následující interní akty řízení:
- pokyn policejního prezidenta č. 260/2024, o služební kynologii (účinnost od 1. 1. 2025) a
- pokyn ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 1/2025, o provádění služební kynologie (účinnost od 1. 2. 2025).
Jiné interní akty řízení Policie České republiky zacházení se služebními psy, povinnosti psovoda a kynologickou činnost neupravují.
Ad 2)
Oba výše zmíněné interní akty řízení naleznete v příloze.
Ad 3)
V současné době se na plnění úkolů v souvislosti s funkcí psovoda Policie České republiky vztahuje čl. 8 písm. j) a písm. k) pokynu policejního prezidenta č. 260/2024 ze dne 19. prosince 2024, (resp. princip prevence zakotvený v ustanovení § 92 odst. 3 písm. a) zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů).
Ad 4)
Policejní psovod musí i v případě manipulace se služebním psem, který mu byl svěřen do individuální péče, mimo plnění úkolů souvisejících s činností policie dodržovat ustanovení platných předpisů, které jsou uvedeny výše.
i. Služební pes nemusí být označen známkou na obojku, v případě, že obecní (městská) vyhláška tuto činnost neupravuje jinak.
Ad 5)
Ve všech těchto případech je postupováno podle platných právních přepisů a norem a tyto případy jsou podle stupně závažnosti daného porušení a jeho následku řešeny:
- v rámci kázeňské pravomoci přímého nadřízeného policisty s kázeňskou pravomocí,
- šetřením orgánů vnitřní kontroly,
- prostřednictvím Generální inspekce bezpečnostních sborů České republiky.
Ad 6)
V těchto případech se příčina agrese nezkoumá. Služební psi jsou podle interních předpisů pravidelně prověřováni na jednotlivých útvarech, dále ve výcvikových kurzech v jednotlivých střediscích Policie České republiky, v instrukčně metodických zaměstnáních a pravidelných veterinárních prohlídek. Výcvik je zaměřen na zařazení služebního psa do kategorie tak, aby odpovídal požadavkům praktického použití při výkonu služby.
Ad 7)
V tomto případě nejsou služební psi dočasně odstaveni mimo službu.
Ad 8)
Jak bylo uvedeno výše, psovodi se služebními psy jsou pravidelně přezkušováni a jedinci s chováním, které není v průběhu přezkoušení v souladu s podmínkami dané kategorie, nemůže být zadán atest a nemůže být zařazován do výkonu služby.
Ad 9)
Pro psovoda plynou důsledky z šetření orgánů uvedených v odpovědi na otázku č. 5.
Ad 10)
Prevence je zajišťována v rámci vzdělávání psovodů, přezkušování jednotlivých psovodů se služebními psy a instrukčně metodických zaměstnání pořádaných k jednotlivým problematikám využití služebních psů.
Ad 11)
Agrese je přirozenou výbavou živočichů a je pro jednotlivé druhy živočichů biologicky velmi významná. Ať se jedná o agresi intraspecifickou nebo interspecifickou.
Co se týká výcviku služebních psů Policie České republiky, jsou podle přílohy č. 6 pokynu ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 1/2025 přezkušováni mladí služební psi v rámci přezkoušení upotřebitelnosti pro výkon služby. V rámci tohoto přezkoušení je hodnoceno i chování vůči neznámým psům ve skupině psů. Při výcviku obranných prací je využíváno především lovecké chování, na jehož základech se tyto cviky nacvičují.
Ad 12)
Služební psi jsou podrobováni pravidelným veterinárním prohlídkám a behaviorální chování je nepřímo sledováno ve výcvikových střediscích služebních psů a psovodů. V případě problémového chování by služební pes nesplnil požadavky nutné pro zadání atestu v příslušné kategorii.
Ad 13)
Jedná se o okolnosti uvedené v předešlých bodech.
Ad 14)
Pokud je služební pes shledán nezpůsobilým pro výkon služby u Policie České republiky, je vyřazen ze služby na základě pokynu policejního prezidenta č. 260/2024 a v souladu s nařízením ministerstva vnitra č. 30/2002, o nakládání s nepotřebným movitým majetkem.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 31. 12. 2025