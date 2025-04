Početní stavy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace (cituji):

Jaký byl početní stav příslušníků PČR od roku 1991 dodnes a to i dle jednotlivých ředitelství Policie ČR.

Jaký byl početní stav příslušníků PČR zařazených služebně u služby pořádkové policie též od roku 1991 dodnes a taktéž i dle jednotlivých ředitelství Policie ČR.

Jaký byl počet mužů a žen jakožto příslušníků PČR taktéž od roku 1991 dodnes a dle jednotlivých ředitelství Policie ČR

Jaký byl počet mužů a žen u služby pořádkové policie od roku 1991 dodnes a to i též dle jednotlivých ředitelství Policie ČR.

Jaký byl počet odchodů a příchodů příslušníků PČR od roku 1991 dodnes a to i dle jednotlivých ředitelství Policie ČR.

Jaké byly odchody a příchody příslušníků PČR služby pořádkové policie celkově a i v rámci jednotlivých ředitelství Policie ČR.

Policejní prezidium České republiky posoudilo tuto žádost a zaslalo žadateli informace, které bylo možné získat jednoduchým mechanickým způsobem z dostupných personálních evidencí a sestav (viz příloha). Vzhledem k tomu, že v systému EKIS se zobrazují údaje pouze po dobu 10 let od ukončení služebního poměru, nelze zpracovávat sestavy z doby před rokem 2015 z důvodu nepřesnosti. Zbývající požadované informace, které se týkají stavů pořádkové policie podle jednotlivých krajských ředitelství policie, vzniku a ukončení služebního poměru u pořádkové policie taktéž podle ředitelství a počtu mužů a žen tamtéž za 10 let zpětně, nebylo možné zpracovat jednoduchým mechanickým způsobem. Ve vztahu k neposkytnutým informacím vydal povinný subjekt rozhodnutí o částečném odmítnutí žádost o informace.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 16. 4. 2025

Související dokumenty Početní stavy PČR 2005-2025-příloha.xlsx

Velikost souboru: 21,7 KB / formát XLSX

vytisknout e-mailem