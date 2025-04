Obchodování s lidmi

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požádala o následující informace (cituji):



„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., vás žádám o poskytnutí informace, zda Policie České republiky v minulosti prověřovala nebo v současné době prověřuje podezření ze spáchání trestného činu obchodování s lidmi dle § 168 trestního zákoníku v rámci online prostoru. V případě, že tomu tak bylo vás žádám o poskytnutí informace o výsledku trestního řízení.“.



Policejní prezidium České republiky posoudilo výše uvedenou žádost a poskytlo žadatelce požadované informace (viz příloha). Výstup zpracoval odbor věcných gescí a statistik Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky s následujícím upozorněním:



Není možné stanovit, jakým způsobem byl jeden konkrétní případ ukončen, protože v něm může figurovat více osob, ve vztahu ke kterým může být trestní řízení ukončeno různými způsoby. Z tohoto důvodu je přiložena statistika stíhaný osob, jejichž alespoň jeden skutek je TSK 281 - obchod s lidmi spáchaný internetem a ostatních sítí podle způsobu ukončení osoby. Data byla zpracována od roku 2016, protože před tímto rokem byla statistika vedena na základě jiné metodiky a data by byla neporovnatelná nebo by nebyla vůbec nedostupná.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 11. 4. 2025

